Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов снизился до 11,08 рубля

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов снизился до 11,08 рубля - 14.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов снизился до 11,08 рубля

2025-10-14T19:07+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 10 копеек - до 11,08 рубля.

2025

