Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов снизился до 11,08 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов снизился до 11,08 рубля
2025-10-14T19:07+0300
экономика
рынок
россия
мосбиржа
торги
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 10 копеек - до 11,08 рубля.
