В России разработают проект закона о движении беспилотных авто

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, внести его в правительство в первом квартале 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с "дорожной картой". Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года", - говорится в сообщении.

