Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Зеленский сделал заявление после массированного удара России - 14.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Владимир Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры после атак ВС России. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T17:03+0300
2025-10-14T17:03+0300
2025-10-14T17:03+0300
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры после атак ВС России."(Воздушные удары. — Прим. ред.) по нашей инфраструктуре снова продолжились. Главные цели — наша энергетика", — написал он в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что в результате ударов пострадали инфраструктурные объекты в Кировоградской и Сумской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
украина
Новости
ru-RU
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Зеленский сделал заявление после удара ВС России дронами
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждениях инфраструктуры после атак ВС России.
"(Воздушные удары. — Прим. ред.) по нашей инфраструктуре снова продолжились. Главные цели — наша энергетика", — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в результате ударов пострадали инфраструктурные объекты в Кировоградской и Сумской областях.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины
: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
