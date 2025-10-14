Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию - 14.10.2025
"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию
"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию
Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия. | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия."Исследователи обнаружили, что с 2014 года область слабого магнитного поля, расположенная над Южной Атлантикой и известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась до размеров почти половины континентальной Европы", — указано в их работе.Отмечено, что этот регион растёт неоднородно, перемещаясь в сторону Африки. Ученые предупреждают, что аномалия важна не только для исследователей космоса, но и может иметь реальные последствия — к примеру, спутники, пролетающие в этом районе, подвергаются повышенной радиации. Это может вызвать сбои в их работе, отключения электроэнергии и повредить критически важное оборудование, как предупреждают эксперты. "В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли. В течение 11 лет наблюдений исследовательская группа также выявила и другие изменения в магнитном поле планеты: ослабление магнитного поля на севере Канады и изменение местоположения магнитных полей в западном и восточном направлениях. Эти изменения, хотя и остаются незамеченными для большинства людей, могут серьезно воздействовать на электронную и техническую инфраструктуру глобально, включая авиацию на высотных маршрутах.
07:35 14.10.2025
 
"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию

ЕКА: на Земле расширилась область слабого магнитного поля

© Фото : NASAПланета Земля
Планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Планета Земля. Архивное фото
© Фото : NASA
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия.
"Исследователи обнаружили, что с 2014 года область слабого магнитного поля, расположенная над Южной Атлантикой и известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась до размеров почти половины континентальной Европы", — указано в их работе.
Отмечено, что этот регион растёт неоднородно, перемещаясь в сторону Африки. Ученые предупреждают, что аномалия важна не только для исследователей космоса, но и может иметь реальные последствия — к примеру, спутники, пролетающие в этом районе, подвергаются повышенной радиации. Это может вызвать сбои в их работе, отключения электроэнергии и повредить критически важное оборудование, как предупреждают эксперты.
"В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.
В течение 11 лет наблюдений исследовательская группа также выявила и другие изменения в магнитном поле планеты: ослабление магнитного поля на севере Канады и изменение местоположения магнитных полей в западном и восточном направлениях. Эти изменения, хотя и остаются незамеченными для большинства людей, могут серьезно воздействовать на электронную и техническую инфраструктуру глобально, включая авиацию на высотных маршрутах.
 
