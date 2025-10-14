"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию
ЕКА: на Земле расширилась область слабого магнитного поля
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия.
"Исследователи обнаружили, что с 2014 года область слабого магнитного поля, расположенная над Южной Атлантикой и известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась до размеров почти половины континентальной Европы", — указано в их работе.
Отмечено, что этот регион растёт неоднородно, перемещаясь в сторону Африки. Ученые предупреждают, что аномалия важна не только для исследователей космоса, но и может иметь реальные последствия — к примеру, спутники, пролетающие в этом районе, подвергаются повышенной радиации. Это может вызвать сбои в их работе, отключения электроэнергии и повредить критически важное оборудование, как предупреждают эксперты.
"В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.
В течение 11 лет наблюдений исследовательская группа также выявила и другие изменения в магнитном поле планеты: ослабление магнитного поля на севере Канады и изменение местоположения магнитных полей в западном и восточном направлениях. Эти изменения, хотя и остаются незамеченными для большинства людей, могут серьезно воздействовать на электронную и техническую инфраструктуру глобально, включая авиацию на высотных маршрутах.