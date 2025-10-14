https://1prime.ru/20251014/zemlya-863481049.html

"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию

"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Что-то особенное": ученые обнаружили на Земле пугающую аномалию

Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T07:35+0300

2025-10-14T07:35+0300

2025-10-14T07:35+0300

африка

канада

https://cdnn.1prime.ru/img/82823/13/828231393_138:0:2863:1533_1920x0_80_0_0_a8d2120cb05b63e29e7bde566c268f83.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европейское космическое агентство заявило об увеличении слабой зоны магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия."Исследователи обнаружили, что с 2014 года область слабого магнитного поля, расположенная над Южной Атлантикой и известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась до размеров почти половины континентальной Европы", — указано в их работе.Отмечено, что этот регион растёт неоднородно, перемещаясь в сторону Африки. Ученые предупреждают, что аномалия важна не только для исследователей космоса, но и может иметь реальные последствия — к примеру, спутники, пролетающие в этом районе, подвергаются повышенной радиации. Это может вызвать сбои в их работе, отключения электроэнергии и повредить критически важное оборудование, как предупреждают эксперты. "В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли. В течение 11 лет наблюдений исследовательская группа также выявила и другие изменения в магнитном поле планеты: ослабление магнитного поля на севере Канады и изменение местоположения магнитных полей в западном и восточном направлениях. Эти изменения, хотя и остаются незамеченными для большинства людей, могут серьезно воздействовать на электронную и техническую инфраструктуру глобально, включая авиацию на высотных маршрутах.

африка

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

африка, канада