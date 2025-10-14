https://1prime.ru/20251014/zhile-863484092.html

Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-сентябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 97,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в сентябре ведомство зарегистрировало почти 12 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что примерно на 5% больше результата сентября 2024 года. По сравнению с августом текущего года количество сделок выросло на 12,6%. "Старт осеннего сезона на рынке готового столичного жилья ознаменовался ростом числа зарегистрированных договоров купли-продажи к августовскому значению. В годовом разрезе к сентябрю 2024 года (11 393 переходов) показатель увеличился на 5,2%. Однако к аналогичному месяцу 2023 года (16 976), показавшему абсолютный рекорд для сентября, число зарегистрированных договоров сократилось на 29,4%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

