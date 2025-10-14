Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента
Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента - 14.10.2025, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-сентябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 97,9... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:42+0300
2025-10-14T09:42+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860280900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_792965713425c923efc0637f27e3e287.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-сентябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 97,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в сентябре ведомство зарегистрировало почти 12 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что примерно на 5% больше результата сентября 2024 года. По сравнению с августом текущего года количество сделок выросло на 12,6%. "Старт осеннего сезона на рынке готового столичного жилья ознаменовался ростом числа зарегистрированных договоров купли-продажи к августовскому значению. В годовом разрезе к сентябрю 2024 года (11 393 переходов) показатель увеличился на 5,2%. Однако к аналогичному месяцу 2023 года (16 976), показавшему абсолютный рекорд для сентября, число зарегистрированных договоров сократилось на 29,4%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
москва
недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росреестр
09:42 14.10.2025
 
Продажи вторичного жилья в Москве снизились почти на четыре процента

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось за три квартала на 3,7%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖилые дома в одном из районов Москвы
Жилые дома в одном из районов Москвы - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Жилые дома в одном из районов Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-сентябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 97,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в сентябре ведомство зарегистрировало почти 12 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что примерно на 5% больше результата сентября 2024 года. По сравнению с августом текущего года количество сделок выросло на 12,6%.
"Старт осеннего сезона на рынке готового столичного жилья ознаменовался ростом числа зарегистрированных договоров купли-продажи к августовскому значению. В годовом разрезе к сентябрю 2024 года (11 393 переходов) показатель увеличился на 5,2%. Однако к аналогичному месяцу 2023 года (16 976), показавшему абсолютный рекорд для сентября, число зарегистрированных договоров сократилось на 29,4%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАРосреестр
 
 
