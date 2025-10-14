https://1prime.ru/20251014/zhile-863488926.html

Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года

Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года - 14.10.2025

Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года

В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное... | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное строительство, сообщил на Международном жилищном конгрессе в Москве замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. "Мы стабильно идем по вводу жилья на уровне последних нескольких лет, несмотря на то что распроданность небольшая", - сказал он. По данным Минстроя, в настоящее время в стране выдано почти 15,8 тысячи разрешений на строительство жилья общей площадью около 173,8 миллиона квадратных метров. Вместе с тем, по словам замминистра, впервые с 2015-2016 годов фиксируется снижение объемов запуска новых жилищных проектов девелоперами. "Застройщики сокращают объемы, продавая что есть, так как не везде экономика проектов позволяет работать эффективно со ставкой по ипотеке 20% плюс. Средняя рентабельность сегодня, если вынести за скобки Москву, оставив Новую Москву, составляет 12-15%, не выше", – отметил Стасишин.

