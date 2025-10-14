Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.10.2025
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года
недвижимость
москва
рф
бизнес
новая москва
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное строительство, сообщил на Международном жилищном конгрессе в Москве замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. "Мы стабильно идем по вводу жилья на уровне последних нескольких лет, несмотря на то что распроданность небольшая", - сказал он. По данным Минстроя, в настоящее время в стране выдано почти 15,8 тысячи разрешений на строительство жилья общей площадью около 173,8 миллиона квадратных метров. Вместе с тем, по словам замминистра, впервые с 2015-2016 годов фиксируется снижение объемов запуска новых жилищных проектов девелоперами. "Застройщики сокращают объемы, продавая что есть, так как не везде экономика проектов позволяет работать эффективно со ставкой по ипотеке 20% плюс. Средняя рентабельность сегодня, если вынести за скобки Москву, оставив Новую Москву, составляет 12-15%, не выше", – отметил Стасишин.
недвижимость, москва, рф, бизнес, новая москва
Недвижимость, МОСКВА, РФ, Бизнес, НОВАЯ МОСКВА
12:36 14.10.2025
 
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года

Минстрой: в России по итогам года введут до 102 миллионов квадратных метров жилья

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное строительство, сообщил на Международном жилищном конгрессе в Москве замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
"Мы стабильно идем по вводу жилья на уровне последних нескольких лет, несмотря на то что распроданность небольшая", - сказал он.
По данным Минстроя, в настоящее время в стране выдано почти 15,8 тысячи разрешений на строительство жилья общей площадью около 173,8 миллиона квадратных метров. Вместе с тем, по словам замминистра, впервые с 2015-2016 годов фиксируется снижение объемов запуска новых жилищных проектов девелоперами.
"Застройщики сокращают объемы, продавая что есть, так как не везде экономика проектов позволяет работать эффективно со ставкой по ипотеке 20% плюс. Средняя рентабельность сегодня, если вынести за скобки Москву, оставив Новую Москву, составляет 12-15%, не выше", – отметил Стасишин.
Семья
Министр труда и соцзащиты рассказал об ожиданиях по маткапиталу на 2026 год
