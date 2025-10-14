https://1prime.ru/20251014/zhile-863488926.html
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года
В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:36+0300
2025-10-14T12:36+0300
2025-10-14T12:36+0300
недвижимость
москва
рф
бизнес
новая москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В России по итогам 2025 года введут 100-102 миллиона квадратных метров жилья, немногим более половины из которого придется на индивидуальное жилищное строительство, сообщил на Международном жилищном конгрессе в Москве замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. "Мы стабильно идем по вводу жилья на уровне последних нескольких лет, несмотря на то что распроданность небольшая", - сказал он. По данным Минстроя, в настоящее время в стране выдано почти 15,8 тысячи разрешений на строительство жилья общей площадью около 173,8 миллиона квадратных метров. Вместе с тем, по словам замминистра, впервые с 2015-2016 годов фиксируется снижение объемов запуска новых жилищных проектов девелоперами. "Застройщики сокращают объемы, продавая что есть, так как не везде экономика проектов позволяет работать эффективно со ставкой по ипотеке 20% плюс. Средняя рентабельность сегодня, если вынести за скобки Москву, оставив Новую Москву, составляет 12-15%, не выше", – отметил Стасишин.
https://1prime.ru/20251014/matkapital-863485142.html
москва
рф
новая москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, москва, рф, бизнес, новая москва
Недвижимость, МОСКВА, РФ, Бизнес, НОВАЯ МОСКВА
Минстрой рассказал о вводе жилья в России по итогам 2025 года
Минстрой: в России по итогам года введут до 102 миллионов квадратных метров жилья