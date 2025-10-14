Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы

https://1prime.ru/20251014/zoloto-863482691.html
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота во вторник утром растет на сохранении спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 10,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, - до 4 143,4 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов его котировки достигали рекордных 4 190,67 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,69% - до 50,778 доллара за унцию, ранее во вторник серебро также установило новый исторический рекорд, подорожав до 52,49 доллара за унцию. "Золото - это торговля на опасениях. Даже если (президент США - ред.) Дональд Трамп откажется от 100-процентных пошлин для Китая, существует опасения, и золото традиционно является защитным средством", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Аналитики Bank of America пересмотрели прогнозы в отношении стоимости золота и теперь ожидают, что к 2026 году она может достигнуть 5 000 долларов вместо 4 400 долларов за тройскую унцию, приводит оценку агентство Рейтер.
