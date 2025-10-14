Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы - 14.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы
Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы - 14.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы
Биржевая цена золота во вторник утром растет на сохранении спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:05+0300
2025-10-14T09:05+0300
рынок
торги
сша
китай
дональд трамп
comex
bank of america
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота во вторник утром растет на сохранении спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 10,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, - до 4 143,4 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов его котировки достигали рекордных 4 190,67 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,69% - до 50,778 доллара за унцию, ранее во вторник серебро также установило новый исторический рекорд, подорожав до 52,49 доллара за унцию. "Золото - это торговля на опасениях. Даже если (президент США - ред.) Дональд Трамп откажется от 100-процентных пошлин для Китая, существует опасения, и золото традиционно является защитным средством", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Аналитики Bank of America пересмотрели прогнозы в отношении стоимости золота и теперь ожидают, что к 2026 году она может достигнуть 5 000 долларов вместо 4 400 долларов за тройскую унцию, приводит оценку агентство Рейтер.
сша
китай
рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, comex, bank of america
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex, Bank of America
09:05 14.10.2025
 
Золото дорожает на сохранении спроса на надежные активы

Биржевая цена золота во вторник утром растет на сохранении спроса на надежные активы

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота во вторник утром растет на сохранении спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 10,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, - до 4 143,4 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов его котировки достигали рекордных 4 190,67 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,69% - до 50,778 доллара за унцию, ранее во вторник серебро также установило новый исторический рекорд, подорожав до 52,49 доллара за унцию.
"Золото - это торговля на опасениях. Даже если (президент США - ред.) Дональд Трамп откажется от 100-процентных пошлин для Китая, существует опасения, и золото традиционно является защитным средством", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Аналитики Bank of America пересмотрели прогнозы в отношении стоимости золота и теперь ожидают, что к 2026 году она может достигнуть 5 000 долларов вместо 4 400 долларов за тройскую унцию, приводит оценку агентство Рейтер.
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
08:51
 
РынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампComexBank of America
 
 
