Золото дорожает третью торговую сессию подряд

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд и недалеко от исторического рекорда, достигнутого утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 22,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,55%, - до 4 155,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,12% - до 50,49 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня цена золота выросла более чем на 4%. А утром во вторник оба драгметалла установили исторические рекорды стоимости, преодолев отметки 4 150 и 52 доллара за тройскую унцию соответственно. Инвесторы продолжают следить за внешнеторговой ситуацией в мире. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Трейдеры также оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 28-29 октября. По данным CME Group, 97% аналитиков прогнозируют, что ФРС понизит учетную ставку до 3,75-4% с 4-4,25%. "Усиление торгового напряжения между США и Китаем, продолжающаяся остановка работы правительства и ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС - все это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
