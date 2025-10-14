Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/zoloto-863504305.html
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Золото дорожает третью торговую сессию подряд - 14.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает третью торговую сессию подряд
Стоимость золота растет во вторник вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд и недалеко от исторического рекорда, достигнутого утром,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:46+0300
2025-10-14T18:46+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд и недалеко от исторического рекорда, достигнутого утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 22,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,55%, - до 4 155,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,12% - до 50,49 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня цена золота выросла более чем на 4%. А утром во вторник оба драгметалла установили исторические рекорды стоимости, преодолев отметки 4 150 и 52 доллара за тройскую унцию соответственно. Инвесторы продолжают следить за внешнеторговой ситуацией в мире. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Трейдеры также оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 28-29 октября. По данным CME Group, 97% аналитиков прогнозируют, что ФРС понизит учетную ставку до 3,75-4% с 4-4,25%. "Усиление торгового напряжения между США и Китаем, продолжающаяся остановка работы правительства и ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС - все это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
https://1prime.ru/20251014/stoimost-863479004.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Comex
18:46 14.10.2025
 
Золото дорожает третью торговую сессию подряд

Цена золота остается недалеко от рекордного уровня, достигнутого ранее во вторник

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд и недалеко от исторического рекорда, достигнутого утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 22,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,55%, - до 4 155,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,12% - до 50,49 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня цена золота выросла более чем на 4%. А утром во вторник оба драгметалла установили исторические рекорды стоимости, преодолев отметки 4 150 и 52 доллара за тройскую унцию соответственно.
Инвесторы продолжают следить за внешнеторговой ситуацией в мире. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Трейдеры также оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 28-29 октября. По данным CME Group, 97% аналитиков прогнозируют, что ФРС понизит учетную ставку до 3,75-4% с 4-4,25%.
"Усиление торгового напряжения между США и Китаем, продолжающаяся остановка работы правительства и ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС - все это поддерживает цены на золото", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Эксперт рассказал, когда стоимость золота может достигнуть $4200 за унцию
05:15
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала