В АТАГ рассказали о росте спроса на отели в Китае
Брагин: безвизовый режим в Китае стал хитом выездного туризма для россиян
© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай. Архивное фото
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Количество бронирований отелей в Китае российскими самостоятельными путешественниками за месяц действия безвизового режима выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, направление стало хитом выездного туризма, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу месяц назад - 15 сентября.
"Китай стал настоящим хитом выездного туризма для россиян этой осенью. За месяц безвизового режима (с 15 сентября по 15 октября) количество бронирований отелей в КНР российскими самостоятельными путешественниками увеличилось в 2 раза год к году, свидетельствуют данные крупных туристических агрегаторов", - сказал Брагин.
В частности, по его словам, сервис путешествий "Туту" зафиксировал рост спроса в Китай на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а если смотреть только материковый Китай – то в 2 раза. В "Яндекс Путешествиях" сравнили месяц безвиза с предыдущим периодом и выяснили, что количество бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,4 раза, а число забронированных авиабилетов – в 5 раз.
"Интерес к направлению продолжает расти. Если такие темпы сохранятся, Китай уверенно войдет в топ-5 зарубежных направлений на Новый год", - уверен глава АТАГ.
"Больше всего "китайских бронирований" совершили путешественники из Москвы и Московской области (33% от всех бронирований), на втором месте – петербуржцы (8%), замыкают тройку по итогам месяца безвиза новосибирцы (4%)", - отметил Брагин, ссылаясь на данные сервиса "Яндекс Путешествия".