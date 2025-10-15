Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР поднимаются на статистике по экономике Китая
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе в среду утром после выхода статистики по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,16% - до 3 871,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 442,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,41%, до 25 799,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 2,29% - до 3 643,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 8 979,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,91%, до 47 742 пунктов.
Согласно вышедшим ранее в среду данным государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в сентябре снизился на 0,3% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре в годовом выражении снизился на 2,3%.
"Мы все еще полагаем, что индексы потребительских цен и цен производителей будут снижаться в текущем и следующем году", - цитирует агентство Рейтер мнение экономиста по Китаю Capital Economics Цзычунь Хуана (Zichun Huang),
"Правительство КНР сейчас более серьезно подходит к вопросу дефляции. Но мы сомневаемся, что предлагаемые им решения относительно предложения будут результативными без значительной поддержки со стороны спроса", - добавил аналитик.
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
