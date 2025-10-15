https://1prime.ru/20251015/atr--863540637.html

Фондовые индексы АТР в среду выросли после снижения днем ранее - 15.10.2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду увеличились после снижения днем ранее, инвесторы обращают внимание на внутреннюю макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,22%, до 3 912,21 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,56%, до 2 478 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 1,84%, до 25 910,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,68%, до 3 657,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,03%, до 8 990,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,76%, до 47 672,67 пункта. В ходе торгов среды южнокорейский KOSPI обновил исторический максимум, поднявшись до 3 659,91 пункта. Во вторник основные индексы АТР преимущественно снизились - в пределах 2,6% (кроме австралийского S&P/ASX 200, показавшего рост). Инвесторы обратили внимание на официальные данные о потребительских ценах в Китае. Так, в сентябре в стране была зафиксирована годовая дефляция в 0,3%, аналитики ждали дефляцию в 0,1%. Цены производителей (PPI) в стране в отчетном месяце сократились на 2,3%, как и ожидалось. Стоимость золота продолжает обновлять рекорды, что поддержало акции золотодобывающих компаний региона. По итогам торгов среды акции Chifeng Jilong Gold Mining в Шанхае подорожали на 3,2%, в Гонконге - на 1,9%, бумаги Zijin Mining Group в Гонконге – на 4,7%. В Гонконге также подорожали акции Geely Automobile – на 4,1%, интернет-компании Alibaba – на 3,9%, производителя Лабубу Pop Mart – на 3,8%, CSPC Pharmaceutical – на 3,5%. Промышленное производство в Японии в августе, по окончательным данным, снизилось к июлю на 1,5%, предварительно ожидалось уменьшение на 1,2%. Годовое сокращение составило 1,6%, а не 1,3%, как сообщалось ранее.

