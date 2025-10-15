https://1prime.ru/20251015/belarus-863562343.html

Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ

Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ - 15.10.2025, ПРАЙМ

Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ

Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T19:33+0300

2025-10-15T19:33+0300

2025-10-15T19:33+0300

мьянма

таиланд

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/40/842144020_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_4f6cb68638a3bb1300069a9e18d623fd.jpg

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot.Согласно информации, предоставленной Shot, девушка из Минска отправилась в Бангкок, на отклик по вакансии модели в Таиланде, однако её перевезли в Мьянму для работы в мошенническом центре. После этого она перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные связались с её родственниками и заявили, что девушку продали на органы, а её тело было кремировано. Пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии сообщила, что они оказывают помощь в поисках девушки. "Белорусское посольство во Вьетнаме ведет активную работу по розыску гражданки Белоруссии, с которой, по словам её матери, связь была потеряна 4 октября", — говорится в сообщении ведомства. По их данным, поисковая операция осуществляется при содействии внешнеполитических и силовых ведомств Белоруссии и Мьянмы, а также аппаратов почетных консульств республики в Янгоне и Бангкоке. В феврале-марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабное мероприятие по борьбе с нелегальными колл-центрами в округе Мьявади, штат Карен в Мьянме, освободив более 10 тысяч работников принудительного труда из различных стран. Большинство из них были гражданами Китая, но среди освобожденных оказались трое россиян, нелегально переправленных в колл-центры через Таиланд. Как рассказали, этих россиян таиландские власти передали в Бангкок после фильтрационного лагеря в Мьянме, организованного по итогам операции, и российское посольство в Таиланде ограничилось помощью в установлении связи с близкими для покупки билетов домой. Позже, совместными усилиями российских дипломатов, а также правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, были спасены ещё четверо россиян, включая гражданку России Дашиму Очирнимаеву, освобожденную 7 октября этого года.

https://1prime.ru/20250928/rossiyanka-862918041.html

https://1prime.ru/20250501/rabstvo-857218027.html

https://1prime.ru/20251012/gaza-863443566.html

мьянма

таиланд

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мьянма, таиланд, белоруссия