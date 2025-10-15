Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ - 15.10.2025
Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ
Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ - 15.10.2025, ПРАЙМ
Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ
Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot.Согласно информации, предоставленной Shot, девушка из Минска отправилась в Бангкок, на отклик по вакансии модели в Таиланде, однако её перевезли в Мьянму для работы в мошенническом центре. После этого она перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные связались с её родственниками и заявили, что девушку продали на органы, а её тело было кремировано. Пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии сообщила, что они оказывают помощь в поисках девушки. "Белорусское посольство во Вьетнаме ведет активную работу по розыску гражданки Белоруссии, с которой, по словам её матери, связь была потеряна 4 октября", — говорится в сообщении ведомства. По их данным, поисковая операция осуществляется при содействии внешнеполитических и силовых ведомств Белоруссии и Мьянмы, а также аппаратов почетных консульств республики в Янгоне и Бангкоке. В феврале-марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабное мероприятие по борьбе с нелегальными колл-центрами в округе Мьявади, штат Карен в Мьянме, освободив более 10 тысяч работников принудительного труда из различных стран. Большинство из них были гражданами Китая, но среди освобожденных оказались трое россиян, нелегально переправленных в колл-центры через Таиланд. Как рассказали, этих россиян таиландские власти передали в Бангкок после фильтрационного лагеря в Мьянме, организованного по итогам операции, и российское посольство в Таиланде ограничилось помощью в установлении связи с близкими для покупки билетов домой. Позже, совместными усилиями российских дипломатов, а также правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, были спасены ещё четверо россиян, включая гражданку России Дашиму Очирнимаеву, освобожденную 7 октября этого года.
19:33 15.10.2025
 
Бывшую участницу шоу "Голос" убили и продали на органы, сообщили СМИ

Shot: белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и кремировали

Янгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Янгон, Мьянма. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно информации, предоставленной Shot, девушка из Минска отправилась в Бангкок, на отклик по вакансии модели в Таиланде, однако её перевезли в Мьянму для работы в мошенническом центре. После этого она перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные связались с её родственниками и заявили, что девушку продали на органы, а её тело было кремировано.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии сообщила, что они оказывают помощь в поисках девушки.
"Белорусское посольство во Вьетнаме ведет активную работу по розыску гражданки Белоруссии, с которой, по словам её матери, связь была потеряна 4 октября", — говорится в сообщении ведомства.
По их данным, поисковая операция осуществляется при содействии внешнеполитических и силовых ведомств Белоруссии и Мьянмы, а также аппаратов почетных консульств республики в Янгоне и Бангкоке.
В феврале-марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабное мероприятие по борьбе с нелегальными колл-центрами в округе Мьявади, штат Карен в Мьянме, освободив более 10 тысяч работников принудительного труда из различных стран. Большинство из них были гражданами Китая, но среди освобожденных оказались трое россиян, нелегально переправленных в колл-центры через Таиланд. Как рассказали, этих россиян таиландские власти передали в Бангкок после фильтрационного лагеря в Мьянме, организованного по итогам операции, и российское посольство в Таиланде ограничилось помощью в установлении связи с близкими для покупки билетов домой.
Позже, совместными усилиями российских дипломатов, а также правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, были спасены ещё четверо россиян, включая гражданку России Дашиму Очирнимаеву, освобожденную 7 октября этого года.
МЬЯНМАТАИЛАНДБЕЛОРУССИЯ
 
 
