Петербургская биржа изучает вопрос дополнительной сессии для владельцев АЗС - 15.10.2025
Петербургская биржа изучает вопрос дополнительной сессии для владельцев АЗС
2025-10-15T14:02+0300
2025-10-15T14:02+0300
экономика
игорь артемьев
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
игорь артемьев, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Игорь Артемьев, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
14:02 15.10.2025
 
Петербургская биржа изучает вопрос дополнительной сессии для владельцев АЗС

На Петербургской бирже обсуждают введение дополнительной сессии для владельцев АЗС

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа изучает вопрос введения дополнительной сессии, куда будут допущены только владельцы АЗС, взвешивает возможные положительные и отрицательные эффекты, сообщил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев.
Власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной торговой сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные компании, так и независимые АЗС, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом совещания у вице-премьера Александра Новака.
"Поручение, которое было дано правительством, мы прорабатываем пока предварительно возможные варианты. Мы на стадии исследования, какой будет эффект - положительный или отрицательный", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
По мнению Артемьева, "с точки зрения контроля за ценами это безусловно положительный фактор". Таким образом, потребителю будет гарантирована более низкая цена.
"Но с точки зрения наполнения всех территорий, в том числе туда, куда ВИНКи (вертикально интегрированные компании - ред.) не ходят, это будет точно определенная проблема. И насколько эта определенная проблема перевешивает этот положительный фактор от цены на стабилизацию, я пока сказать не могу. Поэтому это может быть и в плюс, и в минус", - заключил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
