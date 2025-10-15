https://1prime.ru/20251015/birzha--863545500.html

Петербургская биржа изучает вопрос дополнительной сессии для владельцев АЗС

15.10.2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа изучает вопрос введения дополнительной сессии, куда будут допущены только владельцы АЗС, взвешивает возможные положительные и отрицательные эффекты, сообщил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев. Власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной торговой сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные компании, так и независимые АЗС, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом совещания у вице-премьера Александра Новака. "Поручение, которое было дано правительством, мы прорабатываем пока предварительно возможные варианты. Мы на стадии исследования, какой будет эффект - положительный или отрицательный", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. По мнению Артемьева, "с точки зрения контроля за ценами это безусловно положительный фактор". Таким образом, потребителю будет гарантирована более низкая цена. "Но с точки зрения наполнения всех территорий, в том числе туда, куда ВИНКи (вертикально интегрированные компании - ред.) не ходят, это будет точно определенная проблема. И насколько эта определенная проблема перевешивает этот положительный фактор от цены на стабилизацию, я пока сказать не могу. Поэтому это может быть и в плюс, и в минус", - заключил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

