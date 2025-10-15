https://1prime.ru/20251015/britaniya--863547334.html
Британия ввела санкции против Национальной системы платежных карт
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
