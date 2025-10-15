Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания внесла в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. | 15.10.2025, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
финансы, мировая экономика, рф, запад, великобритания
Экономика, Финансы, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:33 15.10.2025
 
Британия ввела санкции против Национальной системы платежных карт

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
© flickr.com / ReeSaunders
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в документе, опубликованном на сайте минфина.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
