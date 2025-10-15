Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/brjussel-863514682.html
Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине
Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине - 15.10.2025, ПРАЙМ
Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине
Министры обороны стран-членов НАТО обсудят на встрече в Брюсселе в среду продолжение помощи Украине, а также собственные оборонные расходы и укрепление ПВО. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T00:25+0300
2025-10-15T00:25+0300
экономика
мировая экономика
брюссель
украина
рф
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863514682.jpg?1760477112
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Министры обороны стран-членов НАТО обсудят на встрече в Брюсселе в среду продолжение помощи Украине, а также собственные оборонные расходы и укрепление ПВО. Как ранее заявлял генсек организации Марк Рютте, главы минобороны будут обсуждать "конкретные направления для финансирования, в частности, укрепление противовоздушной обороны" на фоне недавних инцидентов с беспилотниками. Во встрече ожидается участие представителей Украины, а Германия и Великобритания проведут в рамках встречи заседание Совета НАТО-Украина. Министерская встреча начнется в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск), пресс-конференция Рютте ожидается около 14.15 (15.15 мск). Страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года условно согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
брюссель
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, украина, рф, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, УКРАИНА, РФ, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
00:25 15.10.2025
 
Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине

В Брюсселе завершилась встреча глав Минобороны стран НАТО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Министры обороны стран-членов НАТО обсудят на встрече в Брюсселе в среду продолжение помощи Украине, а также собственные оборонные расходы и укрепление ПВО.
Как ранее заявлял генсек организации Марк Рютте, главы минобороны будут обсуждать "конкретные направления для финансирования, в частности, укрепление противовоздушной обороны" на фоне недавних инцидентов с беспилотниками.
Во встрече ожидается участие представителей Украины, а Германия и Великобритания проведут в рамках встречи заседание Совета НАТО-Украина.
Министерская встреча начнется в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск), пресс-конференция Рютте ожидается около 14.15 (15.15 мск).
Страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года условно согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЭкономикаМировая экономикаБрюссельУКРАИНАРФМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала