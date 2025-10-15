https://1prime.ru/20251015/brjussel-863514682.html

Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе помощь Украине

Министры обороны стран-членов НАТО обсудят на встрече в Брюсселе в среду продолжение помощи Украине, а также собственные оборонные расходы и укрепление ПВО.

БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Министры обороны стран-членов НАТО обсудят на встрече в Брюсселе в среду продолжение помощи Украине, а также собственные оборонные расходы и укрепление ПВО. Как ранее заявлял генсек организации Марк Рютте, главы минобороны будут обсуждать "конкретные направления для финансирования, в частности, укрепление противовоздушной обороны" на фоне недавних инцидентов с беспилотниками. Во встрече ожидается участие представителей Украины, а Германия и Великобритания проведут в рамках встречи заседание Совета НАТО-Украина. Министерская встреча начнется в 9.00 по времени Брюсселя (10.00 мск), пресс-конференция Рютте ожидается около 14.15 (15.15 мск). Страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года условно согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

