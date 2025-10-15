https://1prime.ru/20251015/chislo-863517731.html

Число бронирований поездок в Китай за первый месяц безвиза выросло на 20%

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований поездок в КНР за первый месяц действия безвизового режима для россиян выросло на 20%, а в приграничных районах - на 40%, уже сейчас в Поднебесную из России осуществляется более 200 рейсов в неделю, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу месяц назад - 15 сентября. "У Китая после введения безвизового режима есть все шансы войти в топ-5 выездных направлений на нашем рынке. Рост бронирований составляет сейчас более 20%, а в приграничных районах - достигает 40%", - сказал Горин, комментируя месяц работы безвизового режима для россиян. Он напомнил, что в настоящее время основное направление в Китае для россиян – Хайнань, и спрос традиционно высокий, так как на острове уже несколько лет действует безвизовый режим для граждан РФ. "С распространением безвизового режима на всю страну мы ожидаем роста и по материковому Китаю, как минимум на 25%, а возможно и больше", - добавил вице-президент РСТ. Горин указал, что после новостей о безвизовом режиме авиабилеты в КНР подорожали на 15-25%, но все равно остаются одними из самых доступных на рынке. "Из РФ в Китай летает 215 рейсов в неделю. Полеты выполняются из 14 городов России: Благовещенска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска – в Пекин, Шанхай, Сиань, Санью, Хайкоу, Далянь, Гуанчжоу, Харбин, Маньчжурию, Урумчи, Чунцин, Циндао, Чэнду", - перечислил он. Несмотря на то, что безвизовый режим будет способствовать росту самостоятельных туристов, организованный поток через туроператоров останется высоким, уверен он. "Языковой барьер в Китае, сложности с платежными системами, нехватка русскоговорящих гидов, непростая логистика, а ведь страна очень большая, - все это оставляет большие возможности для организованного туризма", - добавил он. Кроме того, безвизовый режим открывает перспективы для комбинированных программ с перелетом через Китай, например, в Таиланд.

