Экс-глава банка БКФ обжаловала в кассации приговор по делу о взятках

2025-10-15T12:52+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская подала кассационную жалобу на приговор, которым ей было назначено 19 лет колонии по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Измайловском суде Москвы. "Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор Миримской", - сказали в суде. Измайловский суд столицы 10 декабря прошлого года приговорил Миримскую к 19 годам колонии со штрафом в 400 миллионов рублей. Она была признана виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями насчитывает 1,8 миллиона долларов. Свою вину банкирша не признала. Бывшему следователю Юрию Носову суд назначил за получение взятки 11 лет колонии строгого режима со штрафом свыше 55 миллионов рублей. Также после выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет. Приговор был обжалован в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменения. ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ (Банк корпоративного финансирования), занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. Вскоре Арбитражный суд Москвы ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации. Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

