В Москве дали прогноз по доходам бюджета города в 2026 году
В Москве дали прогноз по доходам бюджета города в 2026 году
2025-10-15T12:33+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета Москвы в 2026 году запланированы в объеме более 5,9 триллиона рублей, расходы - почти 6,4 триллиона рублей, следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте Мосгордумы. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 5 триллионов 937 миллиардов 428 миллионов 603,5 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 6 триллионов 385 миллиардов 26 миллионов 503,5 тысячи рублей", - говорится в тексте проекта. Отмечается, что дефицит бюджета столицы на 2026 год запланирован в сумме более 447 миллионов рублей.
