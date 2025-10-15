https://1prime.ru/20251015/dokhody--863538515.html

В Москве дали прогноз по доходам бюджета города в 2026 году

В Москве дали прогноз по доходам бюджета города в 2026 году

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета Москвы в 2026 году запланированы в объеме более 5,9 триллиона рублей, расходы - почти 6,4 триллиона рублей, следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте Мосгордумы. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 5 триллионов 937 миллиардов 428 миллионов 603,5 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 6 триллионов 385 миллиардов 26 миллионов 503,5 тысячи рублей", - говорится в тексте проекта. Отмечается, что дефицит бюджета столицы на 2026 год запланирован в сумме более 447 миллионов рублей.

