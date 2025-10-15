https://1prime.ru/20251015/doklad-863547478.html
Госдума заслушает доклад Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике
Госдума заслушает доклад Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике - 15.10.2025, ПРАЙМ
Госдума заслушает доклад Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике
Госдума 30 октября заслушает доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T14:34+0300
2025-10-15T14:34+0300
2025-10-15T14:34+0300
экономика
финансы
банки
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума 30 октября заслушает доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "30 октября будем заслушивать единую денежную-кредитную политику. С докладом выступит председатель Центрального банка", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
https://1prime.ru/20251015/tsb-863534456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки
Госдума заслушает доклад Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике
В Госдуме 30 октября заслушают доклад Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике