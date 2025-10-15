https://1prime.ru/20251015/dollar--863559120.html

Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд - 15.10.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду вечером, находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду вечером, находится в минусе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару рос до 1,1624 доллара с 1,1608 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 151,41 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 98,86 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,3%, к иене - на 0,4%, а индекс доллара опустился на 0,2%. Позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. На среду также была изначально запланирована статистика по инфляции в США в сентябре, но в связи с шатдауном министерство труда страны перенесло публикацию на 24 октября, следует из уведомления на сайте ведомства. В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам сентября ускорилась до 2,2% с уровня августа в 2%.

сша

2025

