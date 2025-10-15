Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам - 15.10.2025
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "За истекший период 2025 года столичные прокуроры предъявили 1,6 тысячи исков на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей в интересах лиц, ставших жертвами телефонных аферистов… 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с дропперов (лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства)", - говорится в сообщении.
11:22 15.10.2025
 
Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам

Прокуратура Москвы с начала года направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам

Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"За истекший период 2025 года столичные прокуроры предъявили 1,6 тысячи исков на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей в интересах лиц, ставших жертвами телефонных аферистов… 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с дропперов (лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства)", - говорится в сообщении.
