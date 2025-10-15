https://1prime.ru/20251015/dropper-863532402.html

Прокуратура Москвы направила в суд более 1,5 тысячи исков к дропперам

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Прокуратура Москвы с начала года направила в суды более 1,5 тысячи исков к дропперам о неосновательном обогащении на 1 миллиард рублей в рамках уголовных дел о мошенничествах, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "За истекший период 2025 года столичные прокуроры предъявили 1,6 тысячи исков на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей в интересах лиц, ставших жертвами телефонных аферистов… 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с дропперов (лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства)", - говорится в сообщении.

