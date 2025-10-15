https://1prime.ru/20251015/ek--863544939.html

В Еврокомиссии прокомментировали визит Сийярто в Москву

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер. "Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, - это неправильное послание… потому что время и контекст имеют значение", - заявила она. Петер Сийярто находится в Москве для участия в Российской энергетической неделе-2025.

