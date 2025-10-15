Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии прокомментировали визит Сийярто в Москву - 15.10.2025
В Еврокомиссии прокомментировали визит Сийярто в Москву
2025-10-15T14:02+0300
2025-10-15T14:02+0300
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер. "Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, - это неправильное послание… потому что время и контекст имеют значение", - заявила она. Петер Сийярто находится в Москве для участия в Российской энергетической неделе-2025.
14:02 15.10.2025
 
В Еврокомиссии прокомментировали визит Сийярто в Москву

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву - "неверное послание" РФ и призвали его уважать общеевропейскую позицию, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер.
"Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, - это неправильное послание… потому что время и контекст имеют значение", - заявила она.
Петер Сийярто находится в Москве для участия в Российской энергетической неделе-2025.
Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на РЭН
Заголовок открываемого материала