Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560129.html
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов
Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:39+0300
2025-10-15T18:39+0300
россия
рф
алексей сазанов
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов в случае обращения компаний, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН. "Если будет обращение отрасли, представят финансово-экономическое обоснование, будем рассматривать. Пока таких обращений нет", - ответил он на вопрос о возможности продления срока уплаты акциза и НДПИ на железную руду для металлургов. Комментируя предложение о мерах поддержки от отраслевой ассоциации "Русская сталь", Сазанов отметил, что отсрочка до 1 декабря была сделана как зеркальная мера по отношению к угольной отрасли. "Если будет рассматриваться вопрос продления этих отсрочек … я думаю, что вместе с угольной отраслью будут рассматриваться" - добавил замминистра. Сазанов 7 октября сообщил, что правительство РФ выпустило поручение об отсрочке уплаты металлургами акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря. Ассоциация черной металлургии "Русская сталь" попросила Минфин и Минпромторг о продлении до конца года срока уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также об отсрочке страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине следующего года, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес глав двух министерств. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/tsb--863555372.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc9ecd18bbe5564c9c5f90ef4ddfa6c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, алексей сазанов, минфин, минпромторг
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин, Минпромторг
18:39 15.10.2025
 
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов

Минфин рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты металлургами НДПИ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов в случае обращения компаний, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН.
"Если будет обращение отрасли, представят финансово-экономическое обоснование, будем рассматривать. Пока таких обращений нет", - ответил он на вопрос о возможности продления срока уплаты акциза и НДПИ на железную руду для металлургов.
Комментируя предложение о мерах поддержки от отраслевой ассоциации "Русская сталь", Сазанов отметил, что отсрочка до 1 декабря была сделана как зеркальная мера по отношению к угольной отрасли.
"Если будет рассматриваться вопрос продления этих отсрочек … я думаю, что вместе с угольной отраслью будут рассматриваться" - добавил замминистра.
Сазанов 7 октября сообщил, что правительство РФ выпустило поручение об отсрочке уплаты металлургами акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря.
Ассоциация черной металлургии "Русская сталь" попросила Минфин и Минпромторг о продлении до конца года срока уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также об отсрочке страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине следующего года, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес глав двух министерств.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
ЦБ сообщил о дефиците текущего счета платежного баланса России
16:45
 
РОССИЯРФАлексей СазановМинфинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала