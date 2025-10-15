https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560129.html

Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов в случае обращения компаний, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН. "Если будет обращение отрасли, представят финансово-экономическое обоснование, будем рассматривать. Пока таких обращений нет", - ответил он на вопрос о возможности продления срока уплаты акциза и НДПИ на железную руду для металлургов. Комментируя предложение о мерах поддержки от отраслевой ассоциации "Русская сталь", Сазанов отметил, что отсрочка до 1 декабря была сделана как зеркальная мера по отношению к угольной отрасли. "Если будет рассматриваться вопрос продления этих отсрочек … я думаю, что вместе с угольной отраслью будут рассматриваться" - добавил замминистра. Сазанов 7 октября сообщил, что правительство РФ выпустило поручение об отсрочке уплаты металлургами акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря. Ассоциация черной металлургии "Русская сталь" попросила Минфин и Минпромторг о продлении до конца года срока уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также об отсрочке страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине следующего года, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес глав двух министерств. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

