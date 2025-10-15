https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560314.html

Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД

Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД - 15.10.2025, ПРАЙМ

Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД

Минфин совместно с Минэнерго и отраслью в первом полугодии 2026 года вернется к вопросу о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД),... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T18:45+0300

2025-10-15T18:45+0300

2025-10-15T18:45+0300

россия

рф

алексей сазанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин совместно с Минэнерго и отраслью в первом полугодии 2026 года вернется к вопросу о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН. "Мы договаривались вместе с Минэнерго и коллегами из отрасли по четвертой группе НДД поработать - первое полугодие 2026 года", - сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560129.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, алексей сазанов, минфин