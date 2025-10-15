https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560314.html
Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД
Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД
Минфин совместно с Минэнерго и отраслью в первом полугодии 2026 года вернется к вопросу о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД),... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:45+0300
2025-10-15T18:45+0300
2025-10-15T18:45+0300
россия
рф
алексей сазанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин совместно с Минэнерго и отраслью в первом полугодии 2026 года вернется к вопросу о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН. "Мы договаривались вместе с Минэнерго и коллегами из отрасли по четвертой группе НДД поработать - первое полугодие 2026 года", - сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560129.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, алексей сазанов, минфин
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин
Минфин вернется к вопросу расширения периметра применения НДД
Минфин и Минэнерго обсудят расширение периметра применения НДД
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин совместно с Минэнерго и отраслью в первом полугодии 2026 года вернется к вопросу о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах РЭН.
"Мы договаривались вместе с Минэнерго и коллегами из отрасли по четвертой группе НДД поработать - первое полугодие 2026 года", - сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Минфин может продлить отсрочку уплаты акциза для металлургов