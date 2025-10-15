https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560710.html

Российский рынок акций вырос на 0,15%

Российский рынок акций вырос на 0,15%

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,15%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 2545,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93% до 1067,90 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1017,01 пункта.

