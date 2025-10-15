Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос на 0,15% - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560710.html
Российский рынок акций вырос на 0,15%
Российский рынок акций вырос на 0,15% - 15.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,15%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:54+0300
2025-10-15T19:04+0300
акции
рынок
мосбиржа
россия
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,15%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 2545,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93% до 1067,90 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1017,01 пункта.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560625.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, мосбиржа, россия, ртс
Акции, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, РТС
18:54 15.10.2025 (обновлено: 19:04 15.10.2025)
 
Российский рынок акций вырос на 0,15%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,15%

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 2545,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93% до 1067,90 пункта, долларовый РТС - на 1,57%, до 1017,01 пункта.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Генсек ОПЕК поблагодарил Новака за роль России в сделке ОПЕК+
18:52
 
АкцииРынокМосбиржаРОССИЯРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала