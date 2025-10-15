https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561063.html

Средняя розничная цена бензина с 6 по 13 октября выросла на 49 копеек

Средняя розничная цена бензина с 6 по 13 октября выросла на 49 копеек - 15.10.2025, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина с 6 по 13 октября выросла на 49 копеек

Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T19:09+0300

2025-10-15T19:09+0300

2025-10-15T19:09+0300

россия

рф

тульская область

москва

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/75917/19/759171911_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5ef16886f7c45f8e0a1f2beb2f169f6e.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30 копеек, до 73,24 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,9%, или на 55 копеек, до 64,33 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,43%, или на 31 копейку, до 72,94 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,88%, до 61,73 рубля за литр, Аи-95 - на 0,68%, до 66,86 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,46% - до 86,46 рубля. Общая инфляция в стране с 7 по 13 октября составила 0,21%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 80 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Республике Алтай - на 5,3%. Снижение цен на 0,6% было зафиксировано в Тульской области, а на 0,1% - в Калужской. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,5%. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в среду сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет. Нефтяники наращивают объемы производства, а логистические проблемы решаются властями в ручном режиме. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560467.html

рф

тульская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, тульская область, москва, александр новак, росстат