Инфляция в России на 13 октября составила 8,08 процента

россия

росстат

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,04% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 6 октября уточнена с учетом выхода в минувшую пятницу данных Росстата по инфляции за сентябрь. Новая оценка составила 8,04% против прежних 8,08%. Как следует из документа, за неделю с 7 по 13 октября цены на продовольственные товары выросли на 0,22%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,6%, на остальные продукты - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,3%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,09%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

