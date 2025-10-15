https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561538.html

Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставленного из РФ в Венгрию газа в 2025 году уже превысил 6 миллиардов кубометров, а к концу года снова обновит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше 6 миллиардов кубометров, что соответствует более 21 миллиону кубометров в год", - написал Сийярто в соцсети Facebook *. Он также разместил фотографии встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках "Российской энергетической недели". Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

