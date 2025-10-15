Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто - 15.10.2025, ПРАЙМ
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто - 15.10.2025, ПРАЙМ
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто
Объем поставленного из РФ в Венгрию газа в 2025 году уже превысил 6 миллиардов кубометров, а к концу года снова обновит рекорд, заявил венгерский министр... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T19:13+0300
2025-10-15T19:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставленного из РФ в Венгрию газа в 2025 году уже превысил 6 миллиардов кубометров, а к концу года снова обновит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше 6 миллиардов кубометров, что соответствует более 21 миллиону кубометров в год", - написал Сийярто в соцсети Facebook *. Он также разместил фотографии встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках "Российской энергетической недели". Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
19:13 15.10.2025 (обновлено: 19:14 15.10.2025)
 
Поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд, заявил Сийярто

Сийярто: поставки газа из России в Венгрию обновят рекорд

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставленного из РФ в Венгрию газа в 2025 году уже превысил 6 миллиардов кубометров, а к концу года снова обновит рекорд, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше 6 миллиардов кубометров, что соответствует более 21 миллиону кубометров в год", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.
Он также разместил фотографии встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках "Российской энергетической недели".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Инфляция в России на 13 октября составила 8,08 процента
