Московская биржа смягчит требования к free float

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Московская биржа смягчит требования к free float для включения акций во второй уровень листинга, говорится в сообщении торговой площадки. Новая редакция правил листинга Московской биржи, предусматривающая снижение доли акций в свободном обращений (free float) до 1% для их включения во второй уровень листинга, вступит в силу 1 ноября 2025 года. Льгота по размеру free float будет действовать до 30 июля 2027 года. "Мера призвана стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса", – отмечается в сообщении. Стоимость бумаг в свободном обращении для обыкновенных акций таких компаний должна составлять не менее 2 миллиардов рублей, привилегированных – не менее 1 миллиарда рублей (ранее 1 миллиард и 500 миллионов рублей, соответственно). Кроме того, правила листинга устанавливают новое требование для эмитентов по проведению сделки размещения или продажи акций в течение одного месяца с даты начала размещения, если акции включаются в котировальные списки с обязательством эмитента соблюдать требования к показателю free float по итогам проведения размещения или продажи акций. Также новая редакция правил листинга увеличивает пороговое значение дневного медианного объема сделок, которое устанавливается на уровне 20 миллионов рублей (для первого уровня) и 3 миллиона рублей (для второго уровня). Ранее действовали требования на уровне 3 миллионов и 500 тысяч рублей соответственно. Данный показатель входит в перечень требований для поддержания акций в первом и втором уровне листинга.

