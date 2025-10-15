https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863562218.html

Эрдоган рассказал о работах на АЭС "Аккую"

2025-10-15T19:31+0300

2025-10-15T19:31+0300

2025-10-15T19:32+0300

аэс "аккую"

турция

реджеп тайип эрдоган

АНКАРА, 15 окт – ПРАЙМ. Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган."На "Аккую" мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию. Не обращая внимания на критику основной оппозиции… мы продолжим инвестировать в атомную энергетику. В нашей атомной повестке дня есть и другие проекты", - сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров.Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар 30 июля объявил, что республика интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2026 году.

