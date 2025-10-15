Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассказал о работах на АЭС "Аккую" - 15.10.2025
Эрдоган рассказал о работах на АЭС "Аккую"
2025-10-15T19:31+0300
2025-10-15T19:32+0300
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 15 окт – ПРАЙМ. Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган."На "Аккую" мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию. Не обращая внимания на критику основной оппозиции… мы продолжим инвестировать в атомную энергетику. В нашей атомной повестке дня есть и другие проекты", - сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров.Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар 30 июля объявил, что республика интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2026 году.
турция
19:31 15.10.2025 (обновлено: 19:32 15.10.2025)
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт – ПРАЙМ. Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"На "Аккую" мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию. Не обращая внимания на критику основной оппозиции… мы продолжим инвестировать в атомную энергетику. В нашей атомной повестке дня есть и другие проекты", - сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар 30 июля объявил, что республика интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2026 году.
