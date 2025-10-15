Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские фондовые индексы растут - 15.10.2025
Американские фондовые индексы растут
Американские фондовые индексы растут - 15.10.2025, ПРАЙМ
Американские фондовые индексы растут
Основные фондовые индексы США растут в среду вечером, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.26 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,29%, до 46 405,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,84%, до 22 711,47 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,58%, до 6 682,76 пункта. Бумаги Morgan Stanley дорожают почти на 6%. Чистая прибыль финансовой корпорации, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 11,999 миллиарда долларов. Акции Bank of America Corp. (BofA) растут в цене примерно на 5%. Чистая прибыль американского банковского гиганта, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась на 14,4% в годовом выражении и составила 21,855 миллиарда долларов. Помимо этого, инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник глава регулятора в ходе своего выступления сообщил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил Пауэлл, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное - негативно скажется на рынке труда, пояснил глава ФРС. При этом глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз (Susan Collins) заявила, что регулятор должен продолжить снижение учетной ставки в этом году для поддержки рынка труда, передает Блумберг.
рынок, индексы, торги, сша, джером пауэлл, dow jones, morgan stanley, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Индексы, Торги, США, Джером Пауэлл, Dow Jones, Morgan Stanley, Nasdaq Composite, Мировая экономика
19:41 15.10.2025
 
Американские фондовые индексы растут

Фондовые индексы США ростут на корпоративных новостях

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.26 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,29%, до 46 405,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,84%, до 22 711,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 682,76 пункта.
Бумаги Morgan Stanley дорожают почти на 6%. Чистая прибыль финансовой корпорации, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 11,999 миллиарда долларов.
Акции Bank of America Corp. (BofA) растут в цене примерно на 5%. Чистая прибыль американского банковского гиганта, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась на 14,4% в годовом выражении и составила 21,855 миллиарда долларов.
Помимо этого, инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник глава регулятора в ходе своего выступления сообщил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил Пауэлл, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное - негативно скажется на рынке труда, пояснил глава ФРС.
При этом глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз (Susan Collins) заявила, что регулятор должен продолжить снижение учетной ставки в этом году для поддержки рынка труда, передает Блумберг.
Московская биржа смягчит требования к free float
Заголовок открываемого материала