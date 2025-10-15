https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863562709.html
Американские фондовые индексы растут
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.26 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,29%, до 46 405,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,84%, до 22 711,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 682,76 пункта. Бумаги Morgan Stanley дорожают почти на 6%. Чистая прибыль финансовой корпорации, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 11,999 миллиарда долларов. Акции Bank of America Corp. (BofA) растут в цене примерно на 5%. Чистая прибыль американского банковского гиганта, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась на 14,4% в годовом выражении и составила 21,855 миллиарда долларов. Помимо этого, инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник глава регулятора в ходе своего выступления сообщил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил Пауэлл, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное - негативно скажется на рынке труда, пояснил глава ФРС. При этом глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз (Susan Collins) заявила, что регулятор должен продолжить снижение учетной ставки в этом году для поддержки рынка труда, передает Блумберг.
