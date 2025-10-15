https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863563032.html
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, при этом французский CAC 40 вырос на 2% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,3% - до 9 424,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,99% - до 8 077 пунктов, немецкий DAX сократился на 0,23% - до 24 181,37 пункта. Во вторник после закрытия торгов в Европе LVMH опубликовала финансовый отчет, согласно которому органический рост выручки компании составил 1%. Как отмечает агентство Рейтер, в рамках конференции для инвесторов LVMH также сообщила об увеличении выручки в Китае за отчетный период. Акции компании подскочили в цене на 12,2%. В среду также была опубликована европейская макростатистика. Так, объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился меньше ожиданий в месячном выражении - на 1,2%. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%. Кроме того, годовая инфляция во Франции в сентябре, по окончательным данным, ускорилась до максимального с января уровня в 1,2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении цены снизились на 1%.
