Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 15.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
2025-10-15T19:48+0300
2025-10-15T19:48+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, при этом французский CAC 40 вырос на 2% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,3% - до 9 424,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,99% - до 8 077 пунктов, немецкий DAX сократился на 0,23% - до 24 181,37 пункта. Во вторник после закрытия торгов в Европе LVMH опубликовала финансовый отчет, согласно которому органический рост выручки компании составил 1%. Как отмечает агентство Рейтер, в рамках конференции для инвесторов LVMH также сообщила об увеличении выручки в Китае за отчетный период. Акции компании подскочили в цене на 12,2%. В среду также была опубликована европейская макростатистика. Так, объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился меньше ожиданий в месячном выражении - на 1,2%. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%. Кроме того, годовая инфляция во Франции в сентябре, по окончательным данным, ускорилась до максимального с января уровня в 1,2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении цены снизились на 1%.
рынок, индексы, торги, европа, китай, франция, lvmh, dax, мировая экономика
19:48 15.10.2025
 
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, при этом французский CAC 40 вырос на 2% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,3% - до 9 424,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,99% - до 8 077 пунктов, немецкий DAX сократился на 0,23% - до 24 181,37 пункта.
Во вторник после закрытия торгов в Европе LVMH опубликовала финансовый отчет, согласно которому органический рост выручки компании составил 1%. Как отмечает агентство Рейтер, в рамках конференции для инвесторов LVMH также сообщила об увеличении выручки в Китае за отчетный период. Акции компании подскочили в цене на 12,2%.
В среду также была опубликована европейская макростатистика. Так, объем промпроизводства в еврозоне в августе сократился меньше ожиданий в месячном выражении - на 1,2%. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%.
Кроме того, годовая инфляция во Франции в сентябре, по окончательным данным, ускорилась до максимального с января уровня в 1,2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении цены снизились на 1%.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
