Курс доллара к концу года составит около 83-85 рублей, считают эксперты

2025-10-15T20:29+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Резко усилившееся на этой неделе укрепление рубля, обусловленное жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) ЦБ РФ и разовыми факторами, близко к исчерпанию, а до конца года доллар отрастет в район 83-85 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. От уровня закрытия прошлой недели курс юаня на Московской бирже в среду максимально падал на 39 копеек (-3,4%), до 10,95 рубля - минимума с июля. Закончил торги среды юань падением на 10 копеек, до 10,99 рубля. Официальный курс доллара, устанавливаемый Центробанком РФ, за три дня недели упал на 2,35 рубля (-2,9%), до 78,84 рубля, а внебиржевой курс максимально опускался в среду до 78,07 рубля - минимума также с июля. На что опирается рубль На валютном рынке рубль не ослаблял хватку: острую геополитику, придавившую рынок акций, нацвалюта просто игнорировала, отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. Уже на следующей неделе будет заседание ЦБ РФ, и рынок закладывает сценарий монетарной паузы, которая фундаментально благоприятна для нацвалюты, так как поддержит привлекательность рублевых сбережений и сдержит рост кредитования, в том числе под импорт, добавляет он. "Вместе с тем сформировался навес предложения валюты - с одной стороны, из-за по-прежнему малоактивного спроса на нее со стороны импортеров, бизнеса и инвесторов, с другой, из-за продаж компаниями валюты на внутреннем рынке в качестве альтернативы дорогим кредитам", - добавляет он, раскрывая механизм действия жесткой ДКП ЦБ РФ. Кроме того, есть разовые факторы крепости рубля, считают эксперты. "Так толком и не восстановившийся после праздников в КНР (с 1 по 8 октября) спрос на валюту вкупе с высокими чистыми продажами валюты Банком России продолжает располагать к укреплению рубля", - рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С праздниками могут быть связаны и валютные операции отдельных крупных участников рынка, которые просто преследуют свои отдельные корпоративные или бизнес-задачи. А на фоне ограниченной ликвидности при сегментированном валютном рынке эти операции вполне могут резко двигать курсы, отмечают эксперты. Подобное наблюдалось в предыдущий раз в сентябре, однако тогда рубль быстро снижался. Прогнозы Потенциал укрепления рубля в краткосрочной перспективе близок к исчерпанию, и национальная РФ валюта перейдет к консолидации, применительно к доллару - в диапазоне 79-83 рублей с движением в направлении 85 рублей за доллар к концу осени, рассуждает аналитик "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Ситуация, при которой рубль продолжает укрепляться на фоне снижения цен на нефть, неустойчива, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев. "Снижение цен на нефть должно повлечь за собой ослабление рубля. По нашим прогнозам, к концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей, а к концу 2026 года - порядка 100 рублей", - добавляет он. "Дном" для доллара в текущей ситуации представляется район 78 рублей, рассуждает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Негативным фактором для рубля в среднесрочной перспективе является то, что сальдо торгового баланса сокращается. На этом фоне курс доллара к завершению года может прийти в район 82-83 рублей. По крайней мере, вероятность роста курса в район 85-90 рублей за доллар, как ожидалось ранее, понизилась", - резюмирует он.

