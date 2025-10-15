https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863565803.html
Миллер и глава Минэнерго Турции обсудили перспективы поставок газа в страну
Миллер и глава Минэнерго Турции обсудили перспективы поставок газа в страну - 15.10.2025, ПРАЙМ
Миллер и глава Минэнерго Турции обсудили перспективы поставок газа в страну
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар встретились в рамках Российской энергетической недели (РЭН) и рассмотрели... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар встретились в рамках Российской энергетической недели (РЭН) и рассмотрели перспективы поставок российского газа в страну, сообщила российская компания. "В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны рассмотрели ход и перспективы поставок российского газа в Турцию", - говорится в сообщении. Восьмой Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
