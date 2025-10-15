Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863567416.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импортная пошлина на бензин обнулена до середины 2026 года, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. "Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", - сказал Цивилев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

