Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импортная пошлина на бензин обнулена до середины 2026 года, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. "Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", - сказал Цивилев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
