Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года - 15.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863567416.html
Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года
2025-10-15T21:43+0300
2025-10-15T21:43+0300
россия
рф
сергей цивилев
александр новак
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/75917/19/759171911_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5ef16886f7c45f8e0a1f2beb2f169f6e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импортная пошлина на бензин обнулена до середины 2026 года, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. "Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", - сказал Цивилев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
рф
россия, рф, сергей цивилев, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Александр Новак, Владимир Путин
21:43 15.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импортная пошлина на бензин обнулена до середины 2026 года, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%.
"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", - сказал Цивилев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
РОССИЯ РФ Сергей Цивилев Александр Новак Владимир Путин
 
 
