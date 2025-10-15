Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng, пока речь о пробной партии в 500 штук, сообщил отраслевой портал av.by. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng, пока речь о пробной партии в 500 штук, сообщил отраслевой портал av.by. "Речь идет о пробной партии, которую изготовили в этом месяце SKD-методом на белорусском заводе "Юнисон". Пока были выпущены Shine GS, Shine Max, Mage и Huge. До конца года компания определится с окончательным модельным рядом", - говорится в сообщении портала. Там приводятся слова директора завода "Юнисон" Алексея Бражука о том, что это пилотная партия из 500 единиц. Их все реализует дистрибьютор на территории Белоруссии. Впоследствии будет принято решение о том, продолжится ли сборка на предприятии и последует ли локализация машин Dongfeng, уточняется в сообщении. "Эти автомобили станут собираться непосредственно под контролем китайских специалистов и вместе с ними для того, чтобы еще раз отработать имеющиеся на "Юнисоне" технологические мощности и потом дать заключение о возможности дальнейшей сборки на нашем заводе машин Dongfeng", — отметил директор. В сообщении говорится, что в первую очередь сборка предполагает цикл CKD со сваркой и окраской. "Таков первый шаг, это обязательные условия. После чего будут произведены программы локализации по каким-то другим позициям", - отмечается там.
бизнес, белоруссия, dongfeng, мировая экономика
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, DONGFENG, Мировая экономика
21:52 15.10.2025
 
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng

МИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng, пока речь о пробной партии в 500 штук, сообщил отраслевой портал av.by.
"Речь идет о пробной партии, которую изготовили в этом месяце SKD-методом на белорусском заводе "Юнисон". Пока были выпущены Shine GS, Shine Max, Mage и Huge. До конца года компания определится с окончательным модельным рядом", - говорится в сообщении портала.
Там приводятся слова директора завода "Юнисон" Алексея Бражука о том, что это пилотная партия из 500 единиц. Их все реализует дистрибьютор на территории Белоруссии. Впоследствии будет принято решение о том, продолжится ли сборка на предприятии и последует ли локализация машин Dongfeng, уточняется в сообщении.
"Эти автомобили станут собираться непосредственно под контролем китайских специалистов и вместе с ними для того, чтобы еще раз отработать имеющиеся на "Юнисоне" технологические мощности и потом дать заключение о возможности дальнейшей сборки на нашем заводе машин Dongfeng", — отметил директор.
В сообщении говорится, что в первую очередь сборка предполагает цикл CKD со сваркой и окраской. "Таков первый шаг, это обязательные условия. После чего будут произведены программы локализации по каким-то другим позициям", - отмечается там.
БизнесБЕЛОРУССИЯDONGFENGМировая экономика
 
 
