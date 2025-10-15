https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863568006.html
В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng
2025-10-15T21:52+0300
МИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. В Белоруссии начали сборку китайских автомобилей Dongfeng, пока речь о пробной партии в 500 штук, сообщил отраслевой портал av.by. "Речь идет о пробной партии, которую изготовили в этом месяце SKD-методом на белорусском заводе "Юнисон". Пока были выпущены Shine GS, Shine Max, Mage и Huge. До конца года компания определится с окончательным модельным рядом", - говорится в сообщении портала. Там приводятся слова директора завода "Юнисон" Алексея Бражука о том, что это пилотная партия из 500 единиц. Их все реализует дистрибьютор на территории Белоруссии. Впоследствии будет принято решение о том, продолжится ли сборка на предприятии и последует ли локализация машин Dongfeng, уточняется в сообщении. "Эти автомобили станут собираться непосредственно под контролем китайских специалистов и вместе с ними для того, чтобы еще раз отработать имеющиеся на "Юнисоне" технологические мощности и потом дать заключение о возможности дальнейшей сборки на нашем заводе машин Dongfeng", — отметил директор. В сообщении говорится, что в первую очередь сборка предполагает цикл CKD со сваркой и окраской. "Таков первый шаг, это обязательные условия. После чего будут произведены программы локализации по каким-то другим позициям", - отмечается там.
