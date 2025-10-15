https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863568166.html

Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России

Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России

Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T21:54+0300

2025-10-15T21:54+0300

2025-10-15T21:54+0300

бизнес

россия

рф

марат хуснуллин

владимир путин

вкс

https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78c9d0e9a8ea1ad1622fe9a7981fd876.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог", - сказал Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС.

https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин, вкс