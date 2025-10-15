https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863568166.html
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России
Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:54+0300
2025-10-15T21:54+0300
2025-10-15T21:54+0300
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
владимир путин
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78c9d0e9a8ea1ad1622fe9a7981fd876.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог", - сказал Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db6875cf4cf8d252f1c2b2dfba1560ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин, вкс
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, ВКС
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России
Хуснуллин: строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%