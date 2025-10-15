Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России - 15.10.2025
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России - 15.10.2025
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России
Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил... | 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог", - сказал Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС.
бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин, вкс
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, ВКС
21:54 15.10.2025
 
Хуснуллин рассказал о темпе строительства дорог в России

Хуснуллин: строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Марат Хуснуллин . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%, как минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог", - сказал Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Путин попросил Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах
БизнесРОССИЯРФМарат ХуснуллинВладимир ПутинВКС
 
 
