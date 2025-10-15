https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863568320.html
В Судане назвали преимущества системы PAPSS
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Панафриканская система платежей и расчётов (PAPSS) значительно упрощает платежи между африканскими странами и имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению со SWIFT, сообщил РИА Новости министр финансов Республики Судан Ибрахим Мохамед Джибрил. "Система развивается с каждым днем, и, надеемся, в ближайшем будущем торговля станет проще, быстрее и эффективнее благодаря платежам через PAPSS. Раньше нам приходилось переводить деньги через SWIFT… Сейчас же мы платим в собственных валютах, что обеспечивает стабильность обменного курса и позволяет значительно расширить внутрирегиональную торговлю", - сообщил министр на полях "Российской энергетической недели". Министр подчеркнул, что PAPSS может быть впоследствии использована для расчётов со странами БРИКС. "Представленную систему трансграничных платежей мы хотели бы использовать для расчётов в том числе с неафриканскими странами, включая государства БРИКС", - отметил Джибрил. PAPSS – панафриканская система, позволяющая совершать трансграничные платежи в местных валютах. Система была запущена в январе 2022 года под эгидой Африканского союза и Африканского экспортно-импортного банка с целью способствовать развитию внутрирегиональной торговли в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
