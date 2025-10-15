https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863568320.html

В Судане назвали преимущества системы PAPSS

В Судане назвали преимущества системы PAPSS - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Судане назвали преимущества системы PAPSS

Панафриканская система платежей и расчётов (PAPSS) значительно упрощает платежи между африканскими странами и имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению со | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T21:59+0300

2025-10-15T21:59+0300

2025-10-15T21:59+0300

финансы

банки

swift

африканский союз

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391701_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_876108bc88ccfe4889e390067285b6f8.jpg

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Панафриканская система платежей и расчётов (PAPSS) значительно упрощает платежи между африканскими странами и имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению со SWIFT, сообщил РИА Новости министр финансов Республики Судан Ибрахим Мохамед Джибрил. "Система развивается с каждым днем, и, надеемся, в ближайшем будущем торговля станет проще, быстрее и эффективнее благодаря платежам через PAPSS. Раньше нам приходилось переводить деньги через SWIFT… Сейчас же мы платим в собственных валютах, что обеспечивает стабильность обменного курса и позволяет значительно расширить внутрирегиональную торговлю", - сообщил министр на полях "Российской энергетической недели". Министр подчеркнул, что PAPSS может быть впоследствии использована для расчётов со странами БРИКС. "Представленную систему трансграничных платежей мы хотели бы использовать для расчётов в том числе с неафриканскими странами, включая государства БРИКС", - отметил Джибрил. PAPSS – панафриканская система, позволяющая совершать трансграничные платежи в местных валютах. Система была запущена в январе 2022 года под эгидой Африканского союза и Африканского экспортно-импортного банка с целью способствовать развитию внутрирегиональной торговли в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".

https://1prime.ru/20250918/dollar-862415515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, swift, африканский союз, мировая экономика