Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь
15.10.2025
2025-10-15T22:25+0300
2025-10-15T22:25+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пуск работы южного обхода Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе с мостом через Обь позитивно скажется на экономике региона и поможет в освоении арктических территорий страны, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Руслан Кухарук. В среду Путин провел совещание с членами правительства России, в ходе которого по видеосвязи прошло открытие ряда дорожно-транспортных объектов, в том числе южного обхода города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь. "Он (обход с мостом – ред.) имеет, несомненно, очень важное значение не только для жителей Сургута, агломерации, для всего округа и прилегающих регионов нашей страны - сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров: Арктика-Азия и Северный широтный коридор… Мы уверены, что появление этого объекта будет позитивно сказываться на развитии экономики нашего региона, соседних субъектов Российской Федерации и, конечно, освоении арктических территорий нашей страны", - сказал Кухарук во время церемонии. Он отметил, что южный обход Сургута позволит исключить прохождение транзитного транспорта по городу, что приведет к разгрузке улично-дорожной сети. По словам губернатора, в строительстве, которое завершили с опережением сроков, принимали участие студенты, и мост при поддержке жителей округа получил название "Звезда Оби" в честь студенческого стройотряда.
