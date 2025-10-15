Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь - 15.10.2025, ПРАЙМ
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь - 15.10.2025, ПРАЙМ
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь
Пуск работы южного обхода Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе с мостом через Обь позитивно скажется на экономике региона и поможет в освоении... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:25+0300
2025-10-15T22:25+0300
россия
сургут
рф
хмао
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863569503_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_1c426125e348b692bf63fb1b7e1d6a0f.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пуск работы южного обхода Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе с мостом через Обь позитивно скажется на экономике региона и поможет в освоении арктических территорий страны, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Руслан Кухарук. В среду Путин провел совещание с членами правительства России, в ходе которого по видеосвязи прошло открытие ряда дорожно-транспортных объектов, в том числе южного обхода города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь. "Он (обход с мостом – ред.) имеет, несомненно, очень важное значение не только для жителей Сургута, агломерации, для всего округа и прилегающих регионов нашей страны - сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров: Арктика-Азия и Северный широтный коридор… Мы уверены, что появление этого объекта будет позитивно сказываться на развитии экономики нашего региона, соседних субъектов Российской Федерации и, конечно, освоении арктических территорий нашей страны", - сказал Кухарук во время церемонии. Он отметил, что южный обход Сургута позволит исключить прохождение транзитного транспорта по городу, что приведет к разгрузке улично-дорожной сети. По словам губернатора, в строительстве, которое завершили с опережением сроков, принимали участие студенты, и мост при поддержке жителей округа получил название "Звезда Оби" в честь студенческого стройотряда.
сургут
рф
хмао
россия, сургут, рф, хмао, владимир путин
РОССИЯ, СУРГУТ, РФ, ХМАО, Владимир Путин
22:25 15.10.2025
 
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь

Кухарук: южный обход Сургута поможет в освоении Арктики

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Руслан Кухарук. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пуск работы южного обхода Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе с мостом через Обь позитивно скажется на экономике региона и поможет в освоении арктических территорий страны, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Руслан Кухарук.
В среду Путин провел совещание с членами правительства России, в ходе которого по видеосвязи прошло открытие ряда дорожно-транспортных объектов, в том числе южного обхода города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь.
"Он (обход с мостом – ред.) имеет, несомненно, очень важное значение не только для жителей Сургута, агломерации, для всего округа и прилегающих регионов нашей страны - сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров: Арктика-Азия и Северный широтный коридор… Мы уверены, что появление этого объекта будет позитивно сказываться на развитии экономики нашего региона, соседних субъектов Российской Федерации и, конечно, освоении арктических территорий нашей страны", - сказал Кухарук во время церемонии.
Он отметил, что южный обход Сургута позволит исключить прохождение транзитного транспорта по городу, что приведет к разгрузке улично-дорожной сети. По словам губернатора, в строительстве, которое завершили с опережением сроков, принимали участие студенты, и мост при поддержке жителей округа получил название "Звезда Оби" в честь студенческого стройотряда.
Алексей Лихачёв - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике
Вчера, 12:06
 
РОССИЯСУРГУТРФХМАОВладимир Путин
 
 
