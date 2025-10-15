https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863569832.html

МВД: банки несут ответственность за выявление подозрительных транзакций

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Финансовые организации не могут перекладывать риск мошенничества исключительно на клиента, они также несут ответственность за выявление подозрительных транзакций, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Финансовые организации также несут ответственность за выявление подозрительных транзакций и не могут перекладывать риск мошенничества исключительно на клиента", - говорится в сообщении. В пример восстановления прав после мошеннической атаки правоохранители привели дело о спорном кредите, оформленном на имя медсестры без ее участия. "Пока женщина находилась на дежурстве, через смс-подтверждение от ее имени был заключен кредитный договор на сумму свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, посчитав, что все действия совершены самой заявительницей. Однако Верховный суд РФ указал, что банк как профессиональный участник финансового рынка обязан проявлять осмотрительность и добросовестность при оформлении кредитов и контроле за движением средств, и направил дело на новое рассмотрение. "Суд отметил, что в анкете-заявлении на кредит были указаны недостоверные сведения - о месте работы, доходе и контактных данных. Кроме того, банк не обратил внимания на аномальное поведение клиента: сразу после выдачи кредита со счета последовательно ушли три крупных перевода (по более чем 300 тысяч рублей каждый) на счет юридического лица, не известного заемщице, с назначением платежа "внесение торговой выручки". Подобные операции нехарактерны для физического лица и должны были вызвать у банка подозрения", - заключили в ведомстве.

