Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов
2025-10-15T22:48+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов казначейских кредитов, выделяемых на северный завоз, с 10 до 30 миллиардов рублей. Чибис отметил, что очень серьезной поддержкой для северных регионов является выделение казначейских кредитов с учетом текущей процентной ставки. Это серьезно облегчает нагрузку на бюджеты регионов. "Но вот сейчас лимит на текущий (2025 - ред.) год 10 миллиардов рублей, с учетом того запроса и прогноза на следующий год здесь просил бы рассмотреть возможность увеличения этих лимитов. По оценкам комиссии, с учетом запроса субъектов, необходим лимит в размере 30 миллиардов рублей на 2026 год", - сказал Чибис на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС. Кроме того, Чибис отметил важность выделения средств в начале года, это позволит быстрее выстраивать работу, а также попросил рассмотреть возможность выделения кредитов на два-три года.
рф
