Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863570534.html
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов
Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис попросил президента РФ Владимира... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:48+0300
2025-10-15T22:48+0300
финансы
россия
рф
владимир путин
госсовет
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102899_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_a1bdc5a784a4e072b5068abe032bea7b.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов казначейских кредитов, выделяемых на северный завоз, с 10 до 30 миллиардов рублей. Чибис отметил, что очень серьезной поддержкой для северных регионов является выделение казначейских кредитов с учетом текущей процентной ставки. Это серьезно облегчает нагрузку на бюджеты регионов. "Но вот сейчас лимит на текущий (2025 - ред.) год 10 миллиардов рублей, с учетом того запроса и прогноза на следующий год здесь просил бы рассмотреть возможность увеличения этих лимитов. По оценкам комиссии, с учетом запроса субъектов, необходим лимит в размере 30 миллиардов рублей на 2026 год", - сказал Чибис на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС. Кроме того, Чибис отметил важность выделения средств в начале года, это позволит быстрее выстраивать работу, а также попросил рассмотреть возможность выделения кредитов на два-три года.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863569670.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102899_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_177576ad727e4eec633bf42c20b60fcc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, владимир путин, госсовет, вкс
Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госсовет, ВКС
22:48 15.10.2025
 
Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов

Чибис попросил Путина увеличить лимиты казначейских кредитов до 30 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов казначейских кредитов, выделяемых на северный завоз, с 10 до 30 миллиардов рублей.
Чибис отметил, что очень серьезной поддержкой для северных регионов является выделение казначейских кредитов с учетом текущей процентной ставки. Это серьезно облегчает нагрузку на бюджеты регионов.
"Но вот сейчас лимит на текущий (2025 - ред.) год 10 миллиардов рублей, с учетом того запроса и прогноза на следующий год здесь просил бы рассмотреть возможность увеличения этих лимитов. По оценкам комиссии, с учетом запроса субъектов, необходим лимит в размере 30 миллиардов рублей на 2026 год", - сказал Чибис на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Кроме того, Чибис отметил важность выделения средств в начале года, это позволит быстрее выстраивать работу, а также попросил рассмотреть возможность выделения кредитов на два-три года.
Руслан Кухарук - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Кухарук оценил запуск южного обхода Сургута с мостом через Обь
22:25
 
ФинансыРОССИЯРФВладимир ПутинГоссоветВКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала