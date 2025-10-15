https://1prime.ru/20251015/eksperty-863516978.html

Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi

15.10.2025

Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi - 15.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi

Эксперты Bi.Zone после презентации новинок бренда техники Xiaomi в конце сентября видят всплеск создания интернет-сайтов с упоминанием этого названия,... | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Эксперты Bi.Zone после презентации новинок бренда техники Xiaomi в конце сентября видят всплеск создания интернет-сайтов с упоминанием этого названия, квалифицируют их как потенциально мошеннические, однако часть из них безопасна, рассказали РИА Новости в компании. "В сентябре количество потенциально мошеннических сайтов с названиями, содержащими слово "Xiaomi", значительно увеличилось. К концу месяца специалисты Bi.Zone обнаружили 547 таких ресурсов в различных доменных зонах. Это на 20% превышает среднемесячное значение с начала 2025 года. При этом не все сайты используются в мошеннических схемах: некоторые ресурсы выступают в качестве информационных площадок, а другие вовсе не содержат контента", - сказали в компании. Мошенники также ищут новые способы обмана пользователей. Например, эксперты Bi.Zone выявили распространение потенциально мошеннических объявлений о продаже Xiaomi 17 на онлайн-площадках, где злоумышленники требуют предоплату. В прошлом году специалисты компании также фиксировали рост числа потенциально мошеннических доменов после премьеры Xiaomi 15 - их количество составило 509. "Злоумышленники активно используют в своих интересах актуальную повестку, в том числе новости о появлении на рынке ожидаемых новинок. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие ресурсы для продажи гаджетов, а также разрабатывают сценарии взаимодействия с потенциальной жертвой таким образом, чтобы украсть ее персональные данные и деньги", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Эксперты советуют сохранять бдительность и приобретать устройства только на официальных площадках, а также проверять названия сайтов - фишинговые адреса часто имитируют оригинальные домены.

2025

