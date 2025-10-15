Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/eksperty-863516978.html
Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi
Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi - 15.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi
Эксперты Bi.Zone после презентации новинок бренда техники Xiaomi в конце сентября видят всплеск создания интернет-сайтов с упоминанием этого названия,... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:47+0300
2025-10-15T04:57+0300
технологии
бизнес
xiaomi
bi.zone
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863516978.jpg?1760493460
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Эксперты Bi.Zone после презентации новинок бренда техники Xiaomi в конце сентября видят всплеск создания интернет-сайтов с упоминанием этого названия, квалифицируют их как потенциально мошеннические, однако часть из них безопасна, рассказали РИА Новости в компании. "В сентябре количество потенциально мошеннических сайтов с названиями, содержащими слово "Xiaomi", значительно увеличилось. К концу месяца специалисты Bi.Zone обнаружили 547 таких ресурсов в различных доменных зонах. Это на 20% превышает среднемесячное значение с начала 2025 года. При этом не все сайты используются в мошеннических схемах: некоторые ресурсы выступают в качестве информационных площадок, а другие вовсе не содержат контента", - сказали в компании. Мошенники также ищут новые способы обмана пользователей. Например, эксперты Bi.Zone выявили распространение потенциально мошеннических объявлений о продаже Xiaomi 17 на онлайн-площадках, где злоумышленники требуют предоплату. В прошлом году специалисты компании также фиксировали рост числа потенциально мошеннических доменов после премьеры Xiaomi 15 - их количество составило 509. "Злоумышленники активно используют в своих интересах актуальную повестку, в том числе новости о появлении на рынке ожидаемых новинок. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие ресурсы для продажи гаджетов, а также разрабатывают сценарии взаимодействия с потенциальной жертвой таким образом, чтобы украсть ее персональные данные и деньги", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Эксперты советуют сохранять бдительность и приобретать устройства только на официальных площадках, а также проверять названия сайтов - фишинговые адреса часто имитируют оригинальные домены.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, xiaomi, bi.zone
Технологии, Бизнес, Xiaomi, bi.zone
04:47 15.10.2025 (обновлено: 04:57 15.10.2025)
 
Эксперты заметили всплеск создания сайтов с названием Xiaomi

Bi.Zone отметили всплеск создания сайтов с упоминанием Xiaomi после презентации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Эксперты Bi.Zone после презентации новинок бренда техники Xiaomi в конце сентября видят всплеск создания интернет-сайтов с упоминанием этого названия, квалифицируют их как потенциально мошеннические, однако часть из них безопасна, рассказали РИА Новости в компании.
"В сентябре количество потенциально мошеннических сайтов с названиями, содержащими слово "Xiaomi", значительно увеличилось. К концу месяца специалисты Bi.Zone обнаружили 547 таких ресурсов в различных доменных зонах. Это на 20% превышает среднемесячное значение с начала 2025 года. При этом не все сайты используются в мошеннических схемах: некоторые ресурсы выступают в качестве информационных площадок, а другие вовсе не содержат контента", - сказали в компании.
Мошенники также ищут новые способы обмана пользователей. Например, эксперты Bi.Zone выявили распространение потенциально мошеннических объявлений о продаже Xiaomi 17 на онлайн-площадках, где злоумышленники требуют предоплату.
В прошлом году специалисты компании также фиксировали рост числа потенциально мошеннических доменов после премьеры Xiaomi 15 - их количество составило 509.
"Злоумышленники активно используют в своих интересах актуальную повестку, в том числе новости о появлении на рынке ожидаемых новинок. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие ресурсы для продажи гаджетов, а также разрабатывают сценарии взаимодействия с потенциальной жертвой таким образом, чтобы украсть ее персональные данные и деньги", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
Эксперты советуют сохранять бдительность и приобретать устройства только на официальных площадках, а также проверять названия сайтов - фишинговые адреса часто имитируют оригинальные домены.
 
ТехнологииБизнесXiaomibi.zone
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала