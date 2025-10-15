У Европы нет своего плана энергетической безопасности, заявили в Eni
Eni: у Европы до сих пор нет плана энергетической безопасности
РИМ, 15 окт – ПРАЙМ. У Европы до сих пор нет плана энергетической безопасности и общего рынка энергоресурсов, заявил исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци на мероприятии в Риме.
"У Европы до сих пор нет плана энергетической безопасности", - сказал он на форуме ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
По его словам, в последние годы значительно выросло внимание к вопросам энергетики и энергетического перехода, однако Европа опоздала с подходом к энергетической политике.
"Стоит помнить, что до недавнего времени у Европы не было реального плана обеспечения энергетической безопасности. Это стало понятно лишь недавно, когда внезапные перебои с поставками некоторых видов топлива выявили хрупкость системы", - сказал Дескальци.
"Европейский союз, в отличие от США, России или Китая, пока не имеет единого энергетического рынка. Каждая страна действует по своим стратегиям и графикам, в то время как другие крупные мировые игроки давно внедрили политику обеспечения логистики и безопасности поставок, как газа и нефти, так и критически важных минералов. В этом смысле Европа опоздала", - добавил он.
Дескальци подчеркнул, что основополагающей целью остается энергетический переход к возобновляемым источникам энергии, который позволит снизить уязвимость и повысить безопасность. "Однако он (переход - ред.) не может быть "субсидируемым": система должна основываться на прочном экономическом фундаменте и генерировать реальную прибыль, иначе она не будет устойчивой в долгосрочной перспективе", - сказал глава Eni.