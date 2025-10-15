https://1prime.ru/20251015/evropa-863551321.html

Bloomberg раскрыло, какой военный план Европа готовит против России

Bloomberg раскрыло, какой военный план Европа готовит против России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Bloomberg раскрыло, какой военный план Европа готовит против России

В ближайшие месяцы Европейский союз планирует предложить запуск общих проектов в области беспилотный летательных аппаратов и противовоздушной обороны в рамках... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:47+0300

2025-10-15T15:47+0300

2025-10-15T15:47+0300

европа

россия

москва

запад

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/87/820538778_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_020aa75de90973ab063b62449423f7e8.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы Европейский союз планирует предложить запуск общих проектов в области беспилотный летательных аппаратов и противовоздушной обороны в рамках пятилетнего плана по перевооружению и "сдерживанию" России, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ."План предусматривает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем в два раза превышает текущий показатель", — указывается в публикации. Основной целью этого "амбициозного" проекта, как следует из материала, является сделать Европу боеспособной к 2030 году. Упоминается, что Европейская комиссия предлагает радикально пересмотреть систему военного планирования и закупок. В документе утверждается, что "милитаризованная Россия" представляет "постоянную угрозу" для безопасности Европы в обозримом будущем. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает вооруженные силы, объясняя это "сдерживанием агрессии". В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие ее интересам. Тем не менее Россия остается открытой к диалогу на равных условиях, и Запад должен пересмотреть курс на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20251015/smi-863537225.html

https://1prime.ru/20251015/serbiya--863533523.html

европа

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, москва, запад, ес, нато