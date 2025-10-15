Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:47 15.10.2025
 
Bloomberg раскрыло, какой военный план Европа готовит против России

Bloomberg: Европа готовит амбициозный план перевооружения против России

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы Европейский союз планирует предложить запуск общих проектов в области беспилотный летательных аппаратов и противовоздушной обороны в рамках пятилетнего плана по перевооружению и "сдерживанию" России, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.
"План предусматривает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем в два раза превышает текущий показатель", — указывается в публикации.
Основной целью этого "амбициозного" проекта, как следует из материала, является сделать Европу боеспособной к 2030 году. Упоминается, что Европейская комиссия предлагает радикально пересмотреть систему военного планирования и закупок.
В документе утверждается, что "милитаризованная Россия" представляет "постоянную угрозу" для безопасности Европы в обозримом будущем.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает вооруженные силы, объясняя это "сдерживанием агрессии". В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие ее интересам. Тем не менее Россия остается открытой к диалогу на равных условиях, и Запад должен пересмотреть курс на милитаризацию региона.
Заголовок открываемого материала