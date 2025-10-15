https://1prime.ru/20251015/fas--863531330.html
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок
15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает к концу года расширить список товаров для обязательной регистрации внебиржевых договоров, туда может войти рыба, продукты нефтехимии и мелкооптовые продажи топлива, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев, выступая на деловом завтраке на полях Российской энергетической недели. "Мы активно продвигаем вопросы, связанные с регистрацией внебиржевых контрактов, что позволяет сильно "опрозрачить" рынки. И мы вместе с вами (Петербургской биржей - ред.) в правительстве добиваемся того, чтобы расширить номенклатуру таких товаров. Надеюсь, что до конца года мы туда включим и нефтехимию, и мелкооптовые продажи нефтепродуктов", - сказал он. "Мы видим полный шанс. Там уже по рыбе вопрос в высокой степени проработки по внебиржевым контрактам", - добавил замглавы ведомства. Королев также выразил надежду, что через год такой формат регистрации сделок уже будет функционировать. Ранее, 9 октября, вопрос о подготовке изменений в постановление правительства о регистрации внебиржевых сделок обсуждался на штабе по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом совещания. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"