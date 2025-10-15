Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/fas--863531330.html
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок - 15.10.2025, ПРАЙМ
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает к концу года расширить список товаров для обязательной регистрации внебиржевых договоров, туда может... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T10:54+0300
2025-10-15T10:54+0300
экономика
бизнес
россия
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает к концу года расширить список товаров для обязательной регистрации внебиржевых договоров, туда может войти рыба, продукты нефтехимии и мелкооптовые продажи топлива, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев, выступая на деловом завтраке на полях Российской энергетической недели. "Мы активно продвигаем вопросы, связанные с регистрацией внебиржевых контрактов, что позволяет сильно "опрозрачить" рынки. И мы вместе с вами (Петербургской биржей - ред.) в правительстве добиваемся того, чтобы расширить номенклатуру таких товаров. Надеюсь, что до конца года мы туда включим и нефтехимию, и мелкооптовые продажи нефтепродуктов", - сказал он. "Мы видим полный шанс. Там уже по рыбе вопрос в высокой степени проработки по внебиржевым контрактам", - добавил замглавы ведомства. Королев также выразил надежду, что через год такой формат регистрации сделок уже будет функционировать. Ранее, 9 октября, вопрос о подготовке изменений в постановление правительства о регистрации внебиржевых сделок обсуждался на штабе по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом совещания. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251014/sdelka-863485433.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
10:54 15.10.2025
 
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок

Оптовых продавцов рыбы и нефтехимии могут обязать регистрировать внебиржевые сделки

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает к концу года расширить список товаров для обязательной регистрации внебиржевых договоров, туда может войти рыба, продукты нефтехимии и мелкооптовые продажи топлива, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев, выступая на деловом завтраке на полях Российской энергетической недели.
"Мы активно продвигаем вопросы, связанные с регистрацией внебиржевых контрактов, что позволяет сильно "опрозрачить" рынки. И мы вместе с вами (Петербургской биржей - ред.) в правительстве добиваемся того, чтобы расширить номенклатуру таких товаров. Надеюсь, что до конца года мы туда включим и нефтехимию, и мелкооптовые продажи нефтепродуктов", - сказал он.
"Мы видим полный шанс. Там уже по рыбе вопрос в высокой степени проработки по внебиржевым контрактам", - добавил замглавы ведомства.
Королев также выразил надежду, что через год такой формат регистрации сделок уже будет функционировать.
Ранее, 9 октября, вопрос о подготовке изменений в постановление правительства о регистрации внебиржевых сделок обсуждался на штабе по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом совещания.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Гипермаркет О'КЕЙ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей"
Вчера, 11:00
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала