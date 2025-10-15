ФАС реагирует на необоснованные ценовые отклонения на АЗС, заявил Королев

https://1prime.ru/20251015/fas--863550377.html

энергетика

россия

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти, федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагирует на необоснованные ценовые отклонения на заправках, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замруководителя ФАС Виталий Королев. Он прокомментировал тему более высокого роста цен на "частных АЗС" по сравнению с заправками вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). "Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти. Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения. Так мы отработали по Твери и Тюмени, где выдали предупреждение, компании их оперативно исполнили", - сказал Королев. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

