ФАС реагирует на необоснованные ценовые отклонения на АЗС, заявил Королев

2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
энергетика
россия
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_048bc6db22d2d55958db7347eef50f48.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти, федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагирует на необоснованные ценовые отклонения на заправках, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замруководителя ФАС Виталий Королев. Он прокомментировал тему более высокого роста цен на "частных АЗС" по сравнению с заправками вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). "Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти. Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения. Так мы отработали по Твери и Тюмени, где выдали предупреждение, компании их оперативно исполнили", - сказал Королев. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
