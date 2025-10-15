Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС реагирует на необоснованные ценовые отклонения на АЗС, заявил Королев - 15.10.2025
ФАС реагирует на необоснованные ценовые отклонения на АЗС, заявил Королев
2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
энергетика
россия
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти, федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагирует на необоснованные ценовые отклонения на заправках, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замруководителя ФАС Виталий Королев. Он прокомментировал тему более высокого роста цен на "частных АЗС" по сравнению с заправками вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). "Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти. Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения. Так мы отработали по Твери и Тюмени, где выдали предупреждение, компании их оперативно исполнили", - сказал Королев. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
россия, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, Российская энергетическая неделя — 2025
15:25 15.10.2025
 
ФАС реагирует на необоснованные ценовые отклонения на АЗС, заявил Королев

Королев: ФАС реагирует на необоснованный рост цен на АЗС

© РИА Новости . Валерий Мельников
АЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти, федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагирует на необоснованные ценовые отклонения на заправках, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замруководителя ФАС Виталий Королев.
Он прокомментировал тему более высокого роста цен на "частных АЗС" по сравнению с заправками вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
"Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти. Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения. Так мы отработали по Твери и Тюмени, где выдали предупреждение, компании их оперативно исполнили", - сказал Королев.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции
Энергетика, РОССИЯ, Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
