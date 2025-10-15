https://1prime.ru/20251015/fas-863550061.html
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции
2025-10-15T15:23+0300
энергетика
рф
ртс
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сохраняет цель не допустить роста цен на топливо в РФ выше инфляции, формирует позицию по предложенному Российским топливным союзом (РТС) таргету – вместо обычной инфляции использовать более широкий композитный индекс инфляции, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. РТС ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо в РФ: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузки. Отвечая на вопрос, получала ли ФАС поручение от правительства проработать это предложение, Королев сказал: "Это было обращение РТС для того, чтобы посмотреть, есть ли такая возможность - использовать какой-то другой индекс. Мы пока ориентируемся на показатели, которые дает нам министерство экономического развития по концу года. Позиция ведомства пока формируется". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/fas--863531330.html
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
рф, ртс, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РФ, РТС, Российская энергетическая неделя — 2025
