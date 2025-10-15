Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/fas-863550061.html
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции - 15.10.2025, ПРАЙМ
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сохраняет цель не допустить роста цен на топливо в РФ выше инфляции, формирует позицию по предложенному Российским... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:23+0300
2025-10-15T15:23+0300
энергетика
рф
ртс
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сохраняет цель не допустить роста цен на топливо в РФ выше инфляции, формирует позицию по предложенному Российским топливным союзом (РТС) таргету – вместо обычной инфляции использовать более широкий композитный индекс инфляции, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. РТС ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо в РФ: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузки. Отвечая на вопрос, получала ли ФАС поручение от правительства проработать это предложение, Королев сказал: "Это было обращение РТС для того, чтобы посмотреть, есть ли такая возможность - использовать какой-то другой индекс. Мы пока ориентируемся на показатели, которые дает нам министерство экономического развития по концу года. Позиция ведомства пока формируется". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/fas--863531330.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ртс, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РФ, РТС, Российская энергетическая неделя — 2025
15:23 15.10.2025
 
ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции

ФАС сохраняет цель не допустить роста цен на топливо выше инфляции

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сохраняет цель не допустить роста цен на топливо в РФ выше инфляции, формирует позицию по предложенному Российским топливным союзом (РТС) таргету – вместо обычной инфляции использовать более широкий композитный индекс инфляции, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.
РТС ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо в РФ: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузки.
Отвечая на вопрос, получала ли ФАС поручение от правительства проработать это предложение, Королев сказал: "Это было обращение РТС для того, чтобы посмотреть, есть ли такая возможность - использовать какой-то другой индекс. Мы пока ориентируемся на показатели, которые дает нам министерство экономического развития по концу года. Позиция ведомства пока формируется".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
ФАС планирует расширить список товаров для регистрации внебиржевых сделок
10:54
 
ЭнергетикаРФРТСРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала