ФАС намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции

2025-10-15T15:23+0300

энергетика

рф

ртс

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сохраняет цель не допустить роста цен на топливо в РФ выше инфляции, формирует позицию по предложенному Российским топливным союзом (РТС) таргету – вместо обычной инфляции использовать более широкий композитный индекс инфляции, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. РТС ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо в РФ: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузки. Отвечая на вопрос, получала ли ФАС поручение от правительства проработать это предложение, Королев сказал: "Это было обращение РТС для того, чтобы посмотреть, есть ли такая возможность - использовать какой-то другой индекс. Мы пока ориентируемся на показатели, которые дает нам министерство экономического развития по концу года. Позиция ведомства пока формируется". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

рф

2025

