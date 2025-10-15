https://1prime.ru/20251015/fedorischev-863559782.html

Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова."Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед теми, кто слышал это видео, не обработанное", — сказал он.Федорищев объяснил, что решение основывалось не на одном нарушении, а на множестве халатных действий со стороны чиновника. Как он отметил, поврежденная мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала последней каплей. Федорищев также отметил, что видео с увольнением Жидкова было "слито из чатов", где журналисты обсуждали различные моменты поездок главы региона с его командой. Во вторник Федорищев разместил на своей странице в Max видео, где в грубой форме объявил об увольнении Жидкова. Во время посещения школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спрашивал, что за камень лежит в траве. Глава района объяснял, что его не убрали после установки памятника героям Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (нецензурный синоним слова "прочь" - ред.)", — произнес Федорищев и резко хлопнул Жидкова по плечу. В среду Министерство здравоохранения региона сообщило РИА Новости, что Жидков госпитализирован, его состояние стабильное. Сам Жидков указал в своем Telegram-канале, что после восстановления здоровья собирается подать заявление об отставке. Он отметил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, первоначально он был установлен на месте планируемого обелиска в честь участников Великой Отечественной войны. Жидков подчеркнул, что после открытия памятника местные жители сами решили сохранить камень и переместили его на территорию школы, о чем он узнал только во вторник.

