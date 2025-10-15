Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника - 15.10.2025
Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника
Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника - 15.10.2025, ПРАЙМ
Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T18:12+0300
2025-10-15T18:12+0300
самарская область
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова."Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед теми, кто слышал это видео, не обработанное", — сказал он.Федорищев объяснил, что решение основывалось не на одном нарушении, а на множестве халатных действий со стороны чиновника. Как он отметил, поврежденная мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала последней каплей. Федорищев также отметил, что видео с увольнением Жидкова было "слито из чатов", где журналисты обсуждали различные моменты поездок главы региона с его командой. Во вторник Федорищев разместил на своей странице в Max видео, где в грубой форме объявил об увольнении Жидкова. Во время посещения школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спрашивал, что за камень лежит в траве. Глава района объяснял, что его не убрали после установки памятника героям Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (нецензурный синоним слова "прочь" - ред.)", — произнес Федорищев и резко хлопнул Жидкова по плечу. В среду Министерство здравоохранения региона сообщило РИА Новости, что Жидков госпитализирован, его состояние стабильное. Сам Жидков указал в своем Telegram-канале, что после восстановления здоровья собирается подать заявление об отставке. Он отметил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, первоначально он был установлен на месте планируемого обелиска в честь участников Великой Отечественной войны. Жидков подчеркнул, что после открытия памятника местные жители сами решили сохранить камень и переместили его на территорию школы, о чем он узнал только во вторник.
самарская область
самарская область
Самарская область
18:12 15.10.2025
 
Глава Самарской области извинился за мат при увольнении чиновника

Глава Самарской области Федорищев извинился за мат при увольнении чиновника Жидкова

Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым
Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым
© Фото : Вячеслав Федорищев/ВКонтакте
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.
"Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед теми, кто слышал это видео, не обработанное", — сказал он.
Федорищев объяснил, что решение основывалось не на одном нарушении, а на множестве халатных действий со стороны чиновника. Как он отметил, поврежденная мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала последней каплей.
Федорищев также отметил, что видео с увольнением Жидкова было "слито из чатов", где журналисты обсуждали различные моменты поездок главы региона с его командой.
Во вторник Федорищев разместил на своей странице в Max видео, где в грубой форме объявил об увольнении Жидкова. Во время посещения школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спрашивал, что за камень лежит в траве. Глава района объяснял, что его не убрали после установки памятника героям Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (нецензурный синоним слова "прочь" - ред.)", — произнес Федорищев и резко хлопнул Жидкова по плечу.
В среду Министерство здравоохранения региона сообщило РИА Новости, что Жидков госпитализирован, его состояние стабильное.
Сам Жидков указал в своем Telegram-канале, что после восстановления здоровья собирается подать заявление об отставке. Он отметил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, первоначально он был установлен на месте планируемого обелиска в честь участников Великой Отечественной войны. Жидков подчеркнул, что после открытия памятника местные жители сами решили сохранить камень и переместили его на территорию школы, о чем он узнал только во вторник.
Самарская область
 
 
