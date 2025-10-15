https://1prime.ru/20251015/forum-863515197.html

2025-10-15T01:25+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 15 по 17 октября в Москве. Ниже приводится справочная информация. "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Проводится в целях развития многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка. Учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года. В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ. Организаторами форума являются фонд Росконгресс, министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы. Председатель организационного комитета – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Первый Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. В числе участников мероприятия были главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тысяч человек. Ключевым событием официальной деловой программы форума стало пленарное заседание "Энергия для глобального роста", на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Участие в РЭН также принял президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступивший в рамках панельной дискуссии "Нефть и геополитика: причины и последствия". Второй Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-6 октября 2018 года в Москве. Ключевой темой стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент России Владимир Путин. В основе деловой программы форума было два основных блока – "Глобальная энергетическая повестка" и "Планы развития российского Топливно-энергетического комплекса (ТЭК)". Основная программа насчитывала 67 мероприятий в различных форматах. В деловой программе принял участие 471 спикер. На форуме выступили 20 иностранных министров. Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018 – детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года. РЭН посетили свыше 9,5 тысячи человек, из них около 3 тысяч – представители бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран. Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены их руководителями. Третий Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 2-5 октября 2019 года, его посетили свыше 10 тысяч участников и представителей СМИ из России и 115 стран. Впервые в работе форума приняли участие представители Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Республики Южная Осетия, Сомали, Чехии. В пленарном заседании "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" принял участие президент РФ Владимир Путин. Одним из ключевых мероприятий РЭН-2019 стала 21-я министерская встреча стран-экспортеров газа. В рамках деловой программы прошли более 70 мероприятий в различных форматах, в них приняли участие 417 спикеров. Площадку форума посетили свыше 400 компаний топливно-энергетического комплекса России. В мероприятиях также приняли участие 15 иностранных министров и 44 главы дипломатического корпуса. В четвертый раз "Российская энергетическая неделя" состоялась 13-15 октября 2021 года. Форум объединил 2,5 тысячи участников более чем из 80 стран. В рамках деловой программы прошли 32 мероприятия с участием 204 спикеров. Ключевым событием в цикле деловых мероприятий стало пленарное заседание "Мировая энергетика: трансформация для развития" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность энергосбережения и реализации климатических соглашений. В рамках РЭН российские и зарубежные компании, государственные организации подписали более 35 соглашений и меморандумов. "Российскую энергетическую неделю" завершил молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний. В 2022 году пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 12 по 14 октября под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире". Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?". С вступительным словом к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе дискуссии были затронуты такие важные вопросы, как влияние геополитики на мировой рынок нефти и газа, перспективы развития глобального нефтегазового сектора в ближайшее десятилетие, в том числе, в сфере сжиженного природного газа, влияние ОПЕК, ФСЭГ и БРИКС на перспективы развития мировой энергетики. Кроме этого, эксперты поговорили о том, как Россия будет адаптироваться к новым условиям и какой будет доля страны в мировом экспорте углеводородов в будущем. Форум посетили 15 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, ОАЭ, Сирии, Турции, Шри-Ланки. Министр энергетики Белоруссии принял участие в форуме в формате ВКС. На площадке присутствовали главы 42 дипломатических корпусов. Впервые в форуме приняли участие представители таких стран и территорий, как Йемен, Каймановы острова, Никарагуа, Руанда, Чад. В рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. Российские и зарубежные компании, государственные организации подписали 30 соглашений и меморандумов. Шестой Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 11 по 13 октября 2023 года под девизом "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани. Гостями форума стали свыше 1,2 тысячи представителей иностранного и российского бизнеса более чем из 250 компаний. Самые многочисленные делегации зарубежных стран, посетившие площадку РЭН, – из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака. В рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. На полях "Российской энергетической недели" было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Всего в работе форума приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 стран и территорий. Седьмой Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 26 по 28 сентября 2024 года под девизом "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". Мероприятия РЭН впервые состоялись на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж", где прошли основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где была организована Выставка оборудования и технологий для ТЭК. Деловая программа Форума включила около 55 мероприятий с участием 350 спикеров. Она была разделена на пять направлений: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК". Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. В заседании также принял участие президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Всего в работе форума приняли участие свыше 1,25 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса более чем из 260 компаний. На форуме компании и государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве Традиционно на площадке "Российской энергетической недели" проходит церемония вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также в рамках РЭН награждаются победители международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. В 2025 году "Российская энергетическая неделя" пройдет с 15 по 17 октября. Центральная тема РЭН-2025 – "Создавая энергетику будущего вместе". Форум вновь пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином Дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. В деловую программу форума войдут порядка 30 мероприятий.

2025

