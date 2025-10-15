https://1prime.ru/20251015/fseg--863535062.html

Генсек ФСЭГ назвал регион, сильнее всего пострадавший от роста цен на газ

15.10.2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза сильнее всего пострадали от повышения цен на газ, вызванного их же ограничением на импорт российского газа в 2024 году, сообщил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "В 2024 году решение ЕС сокращать и ограничивать импорт газа из Российской Федерации привело к очень серьезному росту цен… Вне всякого сомнения, регион, который больше всего пострадал от этой ситуации, - это Европейский союз", - сказал Хамел. Он также обратил внимание, что уже сейчас наблюдается серьезное перемещение ряда производственных отраслей в США, где есть конкурентное преимущество, поскольку цены на нефть составляют лишь треть от цен Евросоюза. Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE, среднемесячная биржевая цена газа в Европе с января по сентябрь выросла на 23,5% к показателю за аналогичный период прошлого года, чуть превысив 440 долларов за тысячу кубометров. Значительно дороже газ был в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в рамках торговой сессии в 3 892 доллара котировки достигли в начале весны 2022 года. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

