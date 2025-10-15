Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ФСЭГ назвал регион, сильнее всего пострадавший от роста цен на газ
энергетика
газ
европа
сша
ес
ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, ЕС, ICE
11:46 15.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза сильнее всего пострадали от повышения цен на газ, вызванного их же ограничением на импорт российского газа в 2024 году, сообщил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
"В 2024 году решение ЕС сокращать и ограничивать импорт газа из Российской Федерации привело к очень серьезному росту цен… Вне всякого сомнения, регион, который больше всего пострадал от этой ситуации, - это Европейский союз", - сказал Хамел.
Он также обратил внимание, что уже сейчас наблюдается серьезное перемещение ряда производственных отраслей в США, где есть конкурентное преимущество, поскольку цены на нефть составляют лишь треть от цен Евросоюза.
Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE, среднемесячная биржевая цена газа в Европе с января по сентябрь выросла на 23,5% к показателю за аналогичный период прошлого года, чуть превысив 440 долларов за тысячу кубометров.
Значительно дороже газ был в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в рамках торговой сессии в 3 892 доллара котировки достигли в начале весны 2022 года.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа
